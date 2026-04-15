[프로배구] IBK기업은행, 아시아쿼터로 日 국가대표 출신 오사나이 영입

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = IBK기업은행이 알리사 킨켈라(등록명 킨켈라)를 대체할 새로운 아시아쿼터 선수로 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터 오사나이 미와코를 영입했다.

IBK기업은행은 15일 "2026-2027시즌 전력 강화를 위해 아시아쿼터 선수로 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터 오사나이 미와코와 계약을 체결했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 2026-2027시즌을 앞두고 IBK기업은행에 합류한 오사나이 미와코. [사진 = IBK기업은행] 2026.04.15 wcn05002@newspim.com

오사나이는 일본 SV리그에서 공격력이 검증된 선수로 리그 공격 득점 부문 전체 8위, 일본 선수 가운데는 1위에 올랐던 선수다. 전위와 후위를 가리지 않는 득점 능력이 강점이며, 리시브 성공률도 40%대로 수비력까지 갖췄다.

구단 관계자는 "오사나이는 공격뿐만 아니라 수비에서도 팀에 안정감을 더해줄 선수다. 기존 선수와 조화를 통해 팀 전력을 획기적으로 끌어올릴 자원이 될 것"이라면서 "이번 영입을 통해 공격 옵션 다변화와 리시브 안정이라는 효과를 기대한다"고 밝혔다.

오사나이는 구단을 통해 "새로운 환경에서 도전할 기회를 준 구단에 감사드린다. 동료와 함께 팀 승리에 공헌하도록 최선을 다할 것"이라고 약속했다.

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