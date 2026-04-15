[프로배구] IBK기업은행, 아시아쿼터로 日 국가대표 출신 오사나이 영입

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 15일 오사나이 미와코를 영입했다.
- 일본 국가대표 아웃사이드 히터로 2026-2027시즌 아시아쿼터 선수다.
- 공격과 수비 강점으로 팀 전력 강화와 조화를 기대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = IBK기업은행이 알리사 킨켈라(등록명 킨켈라)를 대체할 새로운 아시아쿼터 선수로 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터 오사나이 미와코를 영입했다.
IBK기업은행은 15일 "2026-2027시즌 전력 강화를 위해 아시아쿼터 선수로 일본 국가대표 출신 아웃사이드 히터 오사나이 미와코와 계약을 체결했다"라고 밝혔다.
오사나이는 일본 SV리그에서 공격력이 검증된 선수로 리그 공격 득점 부문 전체 8위, 일본 선수 가운데는 1위에 올랐던 선수다. 전위와 후위를 가리지 않는 득점 능력이 강점이며, 리시브 성공률도 40%대로 수비력까지 갖췄다.
구단 관계자는 "오사나이는 공격뿐만 아니라 수비에서도 팀에 안정감을 더해줄 선수다. 기존 선수와 조화를 통해 팀 전력을 획기적으로 끌어올릴 자원이 될 것"이라면서 "이번 영입을 통해 공격 옵션 다변화와 리시브 안정이라는 효과를 기대한다"고 밝혔다.
오사나이는 구단을 통해 "새로운 환경에서 도전할 기회를 준 구단에 감사드린다. 동료와 함께 팀 승리에 공헌하도록 최선을 다할 것"이라고 약속했다.
wcn05002@newspim.com