부산교육청, 주요교직원 업무경감 대책 발표…교육활동 집중 환경 조성

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가정통신문 제로화 추진·일원화

AI 비서 도입 업무 경감 기대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 교직원의 학교 업무 경감과 교육활동에 집중할 수 있도록 주요 교직원 업무경감 대책을 16일 발표했다.

이번 대책은 ▲가정통신문 학교 재생산 제로화 ▲각종 대회·행사 참가 모집 일원화 ▲연말 각종 표창 계획 통합 등을 추진한다.

전체 학교 대상 단순 안내·홍보성 가정통신문을 '다모아앱'과 교육청 누리집 '교육청 가정통신문 게시판'을 통해 교육청이 직접 제공한다.

부산시교육청이 교직원의 학교 업무 경감과 교육활동에 집중할 수 있도록 주요 교직원 업무경감 대책을 16일 발표했다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

또 대회·행사 참가자 모집 방식도 개선했다. 학교장 추천이 필요없는 경우에는 주관부서가 직접 참가자를 모집해, 학교 현장의 참가자 모집 업무를 줄였다.

참가 희망자는 시교육청 산하 기관들의 각종 예약서비스를 통합한 '통합예약포털' 누리집을 통해 직접 참가 신청을 할 수 있다.

연말에 집중되는 각종 표창 계획을 사전에 안내하여 중복 추천·수여로 인한 학교 현장의 혼란도 줄일 계획이다.

시교육청은 이번 대책 외에도 지난해 9월부터 AI비서 'PenGPT'를 운영 중이며, 오는 6월에는 교직원 법정의무연수 이수 확인 자동화 프로그램, 부산학교지원서비스(BSSS) AI 챗봇 등도 제공해 교직원 업무경감을 위해 할 방침이다.

김석준 교육감은 "수업, 생활지도 등 교육의 본질에 집중하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "교육활동에 더욱 집중할 수 있는 학교 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

ndh4000@newspim.com