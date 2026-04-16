벤츠코리아, 'RoF' 첫 고객 인도…판매 방식 전환 본격화

AI 핵심 요약beta
- 메르세데스-벤츠 코리아가 16일 RoF 도입 후 첫 고객에게 차량을 인도했다.
- 구리 전시장에서 GLE를 구매한 안욱주·조영옥 고객이 온라인 결제 후 전달받았다.
- RoF는 전국 동일 가격과 통합 재고로 구매 편의성을 높이고 체계를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠 코리아는 새로운 차량 판매 방식 '리테일 오브 더 퓨처(RoF)' 도입 이후 첫 계약 고객에게 차량을 인도했다고 16일 밝혔다.
벤츠코리아는 경기 구리 전시장에서 RoF를 통해 GLE를 구매한 고객에게 차량을 전달했다. 해당 고객은 온라인 스토어에서 가격을 확인하고 계약금을 결제한 뒤 전시장을 방문해 맞춤형 상담을 거쳐 최종 구매를 결정했다.
RoF는 전국 동일 가격과 통합 재고 관리 시스템을 기반으로 가격 투명성과 구매 편의성을 높인 것이 특징이다. 고객은 온라인과 오프라인을 넘나들며 일관된 조건에서 차량을 선택할 수 있다.
벤츠코리아는 이번 첫 인도를 계기로 고객 중심의 판매 체계를 강화하고, 파트너사는 상담과 서비스에 집중하는 구조로 전환해 구매 경험을 고도화해 나간다는 계획이다.
chanw@newspim.com