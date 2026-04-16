용인시, 화물차 유가보조금 38억원 늘려 284억원 확정

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중동발 국제유가 상승 대응코자 246억3300만원→284억2800만원 증액

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 중동발 국제유가 급등으로 화물 운송업계의 경영난을 해소하기 위해 유가보조금 예산 38억원을 증액 편성, 총 284억원으로 확정했다.

용인시청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

시는 지난 15일 2026년도 제1회 추가경정예산을 통해 화물자동차 운수사업자 유가보조금 37억9500만원을 추가 투입했다.

이번 증액으로 관련 예산은 기존 246억3300만원에서 284억2800만원으로 확대됐다.

확보된 예산은 지역 내 약 1만1700명 화물자동차 운수사업자에게 '유류세 연동보조금'과 '경유가 연동보조금'으로 지급된다.

유류세 연동보조금은 에너지 세제 개편에 따라 2001년 6월 유류세액을 기준으로 초과분을 지원하는 제도이며, 경유가 연동보조금은 ℓ당 1700원을 초과할 경우 초과분의 70%를 추가 지원한다.

시는 이번 조치가 지역 물류 산업 안정화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "중동 정세 불안 등으로 유가 상승 우려가 커지는 가운데 화물차주의 경제적 부담을 줄이기 위해 신속히 재원을 확보했다"며 "앞으로도 현장 목소리에 귀 기울여 물류 경제 위축을 막겠다"고 밝혔다.

seraro@newspim.com