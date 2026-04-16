강릉해경 강릉파출소, 2월 국민 만족도 조사 1위 선정

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강릉해양경찰서 강릉파출소가 2월 해양경찰 대민서비스 국민 만족도 조사에서 1위에 선정됐다.

16일 강릉해경에 따르면 2월 국민 만족도 조사에서 1위에 선정됨에 따라 해양경찰청 혁신행정법무담당관에서 강릉파출소 직원들에게 응원·격려 박스를 전달했다.

강릉파출소 직원들이 격려 박스를 받고 기념사진을 찍고 있다.[사진=강릉해양경찰서] 2026.04.16 onemoregive@newspim.com

해양경찰청은 대민서비스를 이용했던 국민을 대상으로 매월 만족도 조사를 실시하고 있으며, 범정부 소통 플랫폼 '소통24'를 통해 국민 투표로 선정하고 있다.

강릉파출소는 지난 2월 30대 민원인이 불법 레저 활동자 신고 과정에서 적극적인 단속 활동과 대응 과정을 보이며 민원 만족도를 높였다. 적극적인 민원 대응에 나선 주인공은 강릉파출소 권민선 경사다.

현재 해양안전방제과 소속인 권민선 경사는 "최일선 현장부서인 파출소 민원 업무를 처리하는 과정에서 칭찬과 좋은 말씀이 큰 힘이 된다"며, "앞으로도 국민의 입장에서 주어진 임무에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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