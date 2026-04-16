A매치 안 뛴 메시, 103억원 '노쇼 소송' 휘말려

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 리오넬 메시(인터 마이애미)가 또 한 번 '노쇼 논란'의 중심에 섰다. 이번엔 마이애미 친선경기 불참을 둘러싼 거액 소송이다.

ESPN 등 외신은 16일(한국시간) 마이애미 기반의 이벤트 프로모터 '비드 뮤직 그룹'이 메시와 아르헨티나축구협회(AFA)를 상대로 사기 및 계약 위반 혐의 소송을 제기했다고 보도했다. 지난해 10월 열린 친선 경기에서 메시가 출전 계약을 어겨 수백만 달러의 손실을 입혔다는 것이 골자다.

소장에 따르면 비드 측은 AFA와 700만 달러(약 103억원) 규모의 계약을 맺고 베네수엘라, 푸에르토리코전 독점 프로모션 권리를 확보했다. 계약서에는 메시가 부상 등 특별한 사유가 없는 한 경기당 최소 30분 이상 출전해야 한다는 조건이 명시됐다. 하지만 메시는 베네수엘라전 당시 VIP 전용 스카이박스에서 동료들의 경기를 지켜봤을 뿐 그라운드를 밟지 않았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 리오넬 메시. [사진=로이터] 2026.04.16 psoq1337@newspim.com

문제는 메시의 '선택적 출전'이었다. 국가대표 경기에서 노쇼를 기록한 메시는 바로 다음 날 소속팀 인터 마이애미의 경기에 출전해 2골을 몰아쳤다. 플레이오프 진출권이 걸린 소속팀 경기를 위해 국가대표 친선 경기 계약을 정면으로 위반했다는 비판이 나오는 이유다. 이어진 푸에르토리코전에는 풀타임을 소화했으나 이미 1차전 결장 여파로 티켓 판매가 부진해 주최 측은 막대한 적자를 떠안았다.

슈퍼스타의 출전 여부가 수익과 직결되는 스포츠 산업 구조에서 이번 법정 다툼은 피할 수 없는 정면충돌로 치닫고 있다. 과거 크리스티아누 호날두 등 해외 스타들의 노쇼 사례와 맞물려 선수 관리와 상업적 책임 사이의 논란도 재점화됐다.

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