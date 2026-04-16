한득수 임실군수 예비후보, 공공발주 의무소비제 도입 제안

AI 핵심 요약beta
- 한득수 임실군수 예비후보가 16일 공공사업 예산의 지역 내 순환을 강화하는 소상공인 지원 정책을 제시했다.
- 낙찰 업체에 지역 상권 이용 계획서 제출을 의무화하고 기성금 청구 시 관내 소비 실적을 반영하는 방안을 추진한다.
- 공공사업 현장의 식대·유류비 등을 지역 내 소비로 연결해 소상공인에게 직접적인 도움을 주겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공공사업 연계 지역경제 선순환 구축
[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 임실군수 예비후보가 16일 공공사업 예산의 지역 내 순환을 강화하는 소상공인 지원 정책을 제시했다.
한 예비후보는 공공사업 과정에서 발생하는 지출을 지역 상권으로 유도하는 '공공발주 지역의무소비제' 도입 방침을 밝혔다. 외부 업체로 빠져나가는 예산을 줄이고, 지역 경제 활성화를 유도하겠다는 취지다.
그는 그간 대규모 토목·건축 공사와 용역 사업 예산이 외지 시공사와 장비업체로 유출되는 구조를 지적하며, 지역 내 소비를 촉진하는 경제 선순환 체계 구축 필요성을 강조했다.
정책의 핵심은 강제성 강화다. 낙찰 업체가 착공계 제출 시 '지역 상권 이용 계획서'를 의무적으로 제출하도록 하고, 기성금 및 준공금 청구 과정에서 관내 식당·숙박업소·상점 이용 실적을 반영하는 방안을 추진한다. 실적이 기준에 미달할 경우 향후 평가에도 반영한다는 구상이다.
또한 공공사업 현장에서 발생하는 식대, 유류비, 소모품비 등을 지역 내 소비로 연결하고, 임실사랑상품권과 연계해 실질적인 매출 증가 효과를 유도할 계획이다.
한 후보는 "행정이 앞장서 지역 상권을 살리고 경제 기반을 강화해야 한다"며 "임실 예산이 지역 안에서 순환하는 구조를 만들어 소상공인에게 직접적인 도움이 되도록 하겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com