차영수 강진군수 예비후보 "정부 전쟁 추경…강진부터 속도내야"

"농어민·서민·소상공인 지원, 현장 행정으로 연결해야"

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 차영수 더불어민주당 강진군수 후보는 15일 이재명 정부의 '전쟁 추경'과 관련해 "추경은 편성으로 끝나는 것이 아니라 군민의 삶에 닿을 때 완성된다"며 "농어민과 서민, 소상공인이 많은 강진에서부터 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있는 집행과 현장 안내가 필요하다"고 밝혔다.

차 후보는 "중동 전쟁 여파로 고유가·고물가 부담이 커지는 상황에서 정부가 고유가 부담 완화와 취약계층 민생 안정을 위해 추경을 편성한 것은 시의적절한 결정"이라고 평가했다.

차영수 더불어민주당 강진군수 예비후보. [사진=차영수 예비후보 선거사무소]

이어 "농어민 유가연동 보조금과 비료·사료 구매비 지원, 서민 대상 유가 피해지원금과 지역화폐 지급 등이 현장의 부담을 덜어주는 실질적 대책으로 작동해야 한다"고 강조했다.

그는 "예산이 국회를 통과했다고 해서 군민의 삶이 바로 나아지는 것은 아니다"며 "농민은 면세유와 농자재 가격 상승, 어민은 유류비·사료비 부담, 서민과 소상공인은 교통비·전기료·생활물가 부담을 매일 체감하고 있다"고 말했다.

차 후보는 "이번 추경이 진정한 민생 추경이 되려면 발표보다 빠른 집행, 홍보보다 정확한 안내, 형식보다 체감 있는 지원이 뒤따라야 한다"며 "강진은 농업·어업·자영업이 지역경제의 뿌리인 만큼 이번 추경의 성패는 서울이 아니라 강진 같은 지역에서 먼저 판가름 날 것"이라고 밝혔다.

그는 "군민 한 분 한 분이 실제 도움이 될 수 있도록 농어민 유류·비료·사료 지원과 서민·소상공인 대책이 현장에서 제대로 연결되는지 꼼꼼히 챙기겠다"고 덧붙였다.

차 후보는 "지금 필요한 것은 정치적 구호가 아니라 생활의 안도감"이라며 "강진의 농어민, 서민, 소상공인이 가장 먼저 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있는 집행과 빈틈없는 현장 행정을 반드시 이끌어내겠다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com