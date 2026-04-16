성신여대입구역 전력구 새벽에 화재...통신장애·출구 일부 폐쇄

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 16일 새벽 서울 성북구에 있는 지하철 4호선 성신여대입구역 인근 전력구에서 화재가 발생했다. 전력구는 전력 공급을 위해 지하에 설치된 케이블 통로(터널)다.

소방 당국에 따르면 이날 오전 3시 38분쯤 성신여대입구역 5번 출구 앞 전력구 내 부대 설비(추정)에서 발생한 화재는 오전 4분 51분쯤 큰 불이 잡히며 진화됐다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 16일 오전 서울 성북구 지하철 4호선 성신여대입구역 인근 전력구에서 화재가 발생해 소방당국이 현장을 수습하고 있다. 2026.04.16 khwphoto@newspim.com

소방당국은 차량 29대와 인력 89명을 투입했다. 화재로 인한 인명 피해는 없었다. 지하철 역사 내 연기 유입 및 지하철 운행에 지장도 없었다.

다만 화재로 LG유플러스 통신 장애가 일부 발생했다. 성신여대입구역 4·5번 출구는 폐쇄된 상태로 시민 아침 출근길 불편이 이어졌다.

성북구는 안전 문자를 통해 "인근 주민은 주변 도로로 우회해달라"고 당부했다.

calebcao@newspim.com