LG U+, 장애인의 날 맞아 시각장애인 가구에 의료비 지원

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임직원 기부 프로그램…장애인 중심 사회공헌 추진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 임직원 기부 프로그램 '천원의 사랑'을 통해 마련한 500만원을 시각장애인 가구의 의료비로 지원한다고 16일 밝혔다.

지원 대상은 선천성 시각장애인 부부 가정이다. 최근 한 살짜리 자녀가 낙상 사고를 당해 소아신경과 진료와 운동 치료, 신경발달 치료, 언어 치료 등을 최소 1년 이상 받아야 하는 상황이다. LG유플러스는 한국시각장애인연합회와 협력해 이번 지원을 결정했다.

LG유플러스는 임직원 기부 프로그램 '천원의 사랑'을 통해 마련한 500만원을 시각장애인 가구의 의료비로 지원한다고 16일 밝혔다. [사진= LG유플러스]

천원의 사랑은 2016년 시작한 사내 기부 프로그램으로 임직원들이 매월 1000원 이상을 자발적으로 급여 공제 방식으로 기부한다. 지난해 12월 기준 누적 기부금이 3억원을 넘었다.

LG유플러스는 올해 천원의 사랑 후원을 장애인 중심으로 진행할 계획이다. 회사는 장애인 지원, 공공안전종사자 지원, 환경 문제 해소를 사회공헌의 3대 축으로 삼고 있다.

신태종 LG유플러스 책임은 "천원의 사랑에 함께하며 작은 나눔이 모여 큰 힘이 될 수 있다는 것을 다시 느꼈다"며 "이번 기부가 시각장애인들의 일상에 조금이나마 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

김재룡 한국시각장애인연합회장은 "시각장애인 가정의 현실적인 어려움에 공감하고 따뜻한 나눔을 실천해주신 LG유플러스 임직원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이번 지원이 시각장애인 가정에 실질적인 힘이 되는 것은 물론 우리 사회의 포용과 연대의 가치를 더욱 확산시키는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

origin@newspim.com