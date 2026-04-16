방탄소년단, 월드투어 '아리랑' 포문..."K팝 경계 허문 무대" 외신 극찬

고양 주경기장 3회 공연 13만 2000명 동원… 전석 매진 기록



[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)이 고양종합운동장 주경기장을 보랏빛으로 물들이며 새로운 월드투어의 서막을 성공적으로 열었다.

16일 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단은 지난 9일과 11~12일 사흘간 개최된 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'' 고양 공연을 통해 총 13만 2000여명의 관객과 만났다. 이번 공연은 예매 시작과 동시에 전 회차 매진을 기록하며 방탄소년단의 변함없는 티켓 파워를 입증했다.

방탄소년단, 고양 콘서트 [사진=빅히트 뮤직]

특히 이번 공연은 360도 개방형 무대와 경회루, 건곤감리 등 한국적 요소를 차용한 무대 연출로 전통미와 현대적 감각을 결합해 독보적인 예술성을 선보였다는 평가를 받고 있다. 이에 대해 해외 주요 매체들의 찬사도 잇따르고 있다.

영국 음악 전문 매체 NME는 이번 공연에 만점에 가까운 평점을 부여하며 "방탄소년단이 K-팝의 통념을 깨고 새로운 방향성을 제시했다"고 분석했다. 매체는 "신보 '아리랑' 수록곡 위주의 구성에 과거 히트곡을 조화롭게 배치해 팀의 정체성을 공고히 했다"며 마지막 곡 'Into the Sun' 무대를 두고 "방탄소년단의 시대가 여전히 현재진행형임을 보여준 낙관적인 마침표"라고 극찬했다.

영국 BBC 역시 "단순한 글로벌 스타의 귀환을 넘어 전 세계적 사랑을 받는 그룹의 실체를 확인한 자리"라고 평가했다. 이어 멤버들 간의 유대감을 팀의 원동력으로 꼽으며 이번 투어가 한국 그룹 역사상 최대 규모로 기록될 것이라고 내다봤다.

미국 빌보드는 공연의 확장감과 관객과의 호흡에 주목했다. 빌보드는 "'Body to Body' 무대에서 울려 퍼진 전통 민요 '아리랑' 떼창은 그날 밤의 백미였다"고 회상하며 "'IDOL' 무대는 한국적 뿌리와 글로벌 팝의 규모가 한 프레임 안에서 공존할 수 있음을 증명한 사례"라고 조명했다.

인도 GQ 인디아 또한 "일곱 멤버가 함께할 때 발휘되는 대체 불가능한 장악력을 다시 한번 확인시켰다"며 완전체 무대의 힘을 강조했다.

고양 공연을 성황리에 마친 방탄소년단은 오는 17~18일 일본 도쿄돔 공연을 시작으로 북미, 유럽, 남미 등 전 세계 34개 도시에서 총 85회에 걸친 대장정을 이어갈 계획이다.

taeyi427@newspim.com