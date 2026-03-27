방탄소년단, 스윔 리믹스 앨범 발매...7인 7색 음악적 지향점 담아

넷플릭스 다큐 'BTS: 더 리턴' 공개

'2026 아이하트라디오' 3관왕 쾌거

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 방탄소년단의 'SWIM(스윔)'을 색다르게 만날 수 있는 리믹스 음반이 공개됐다.

27일 방탄소년단은 오후 1시 리믹스 앨범 'KEEP SWIMMING'을 발매했다. 이번 음반에는 지난 20일 발매된 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)의 타이틀곡 'SWIM'과 인스트루멘탈(instrumental) 트랙을 비롯해 일곱 멤버 각자의 음악적 지향점을 바탕으로 편곡한 리믹스 7곡까지 총 9곡이 수록됐다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 방탄소년단, SWIM 리믹스 사진 [사진= 빅히트 뮤직] 2026.03.27 taeyi427@newspim.com

RM은 원곡에 차분한 칠 힙합(Chill Hip Hop) 장르를 접목해 한층 부드럽고 편안한 분위기의 'SWIM'을 완성했다. 진은 브릿록(Brit-rock)과 펑크 록(Punk rock)을 결합한 얼터너티브 록(Alternative rock)으로 강렬한 에너지를 입혔으며 슈가는 입체적인 클럽 사운드가 돋보이는 멜로딕 테크노(Melodic techno)로 곡에 깊이를 더했다.

제이홉은 라틴 감성이 묻어나는 기타와 피아노 선율을 중심으로 이국적인 그루브를 살린 아프로비트(Afrobeat) 버전을 선보였다. 지민의 슬로우 잼 알앤비(Slow jam R&B) 버전은 소울풀한 기타와 부드러운 건반 사운드, 바운스감 있는 드럼이 추가돼 관능미와 감성을 동시에 살렸다.

뷔는 강렬한 베이스와 변형된 텍스처가 어우러진 일렉트로닉(Electronic) 리믹스로 세련된 느낌을 끌어올렸다. 정국은 어쿠스틱 로파이(Acoustic Lofi) 기타와 포근한 목소리로 원곡 특유의 편안한 감성을 극대화했다.

이어 이날 오후 4시에는 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)이 넷플릭스에서 공개된다. 이번 다큐멘터리는 약 3년 9개월 만에 신보를 발매하는 이들이 음악 작업을 하며 겪은 고민과 '지금의 방탄소년단'이 완성되는 과정을 담았다.

한편 방탄소년단은 27일 미국 로스앤젤레스에서 열린 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈'(iHeartRadio Music Awards 2026)에서 수상 소식을 전했다. 제이홉은 솔로 싱글 'MONA LISA'로 '페이버릿 틱톡 댄스' 부문 트로피를 거머쥐었으며 이어 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'로 '페이보릿 K-팝 콜라보' 부문에서도 수상하며 2관왕에 올랐다.

지민과 정국이 출연한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '이게 맞아?!' 시즌 2 역시 '페이버릿 온 스크린' 부문 수상작으로 선정됐다. 해당 작품은 스위스와 베트남으로 떠난 두 사람의 예측 불가한 우정 여행을 담았다.

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