부산시, 외국인 유학생 의료 지원 체계 강화…3개 권역별 거점병원 확대

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유학생 통합지원 허브 기능 강화 및 할인

학생증 제시로 의료 혜택 간편 이용 가능

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 외국인 유학생 밀집지역의 권역별 거점병원 확대를 통해 의료 편의를 도모한다.

시는 16일 오후 2시 부산라이즈혁신원에서 '부산형 RISE 외국인 유학생 의료지원체계 확보 업무협약'을 체결한다고 밝혔다.

부산시가 16일 오후 2시 부산라이즈혁신원에서 외국인 유학생의 의료 편의를 높이고 지역 적응을 돕기 위한 부산형 RISE 외국인 유학생 의료지원체계 확보 업무협약을 체결한다. 사진은 부산시청 전경[사진=부산시] 2026.04.16

이번 협약을 지난 2월 개소한 '부산 외국인 유학생 통합지원 허브(Study Busan Hub)'의 의료지원 기능을 강화하기 위한 것이다.

외국인 유학생이 3만 명을 넘어서는 상황에서 부산시는 의료 공백을 최소화하기 위해 권역별 거점병원을 남부·중부·동부권역 3곳으로 늘렸다.

남부권은 좋은강안병원(수영구 남천동), 중부권은 동의의료원(부산진구 양정동), 동부권은 대동병원(동래구 명륜동)이 각각 지정됐다.

거점병원은 유학생 대상 통역, 진료비, 행정 서비스 등 맞춤형 의료지원을 제공한다. 영어·중국어·러시아어·베트남어·몽골어 등 병원별 최대 4개 국어 통역 서비스를 운영하고, 건강보험 가입 전 단계에서도 진찰료·건강검진·예방접종비를 할인한다.

동의의료원과 대동병원은 유학생 자원봉사단 활동자에게 의료비 50% 감면 혜택을 제공하며, 외국인 전용 창구, 우선 예약 시스템, 영문·노문 진료서류 발급 등 유학생 지원 서비스를 확대한다. 유학생은 학생증 제시만으로 혜택을 받을 수 있다.

박형준 시장은 "통합지원 허브가 유학생 지원의 엔진이라면, 거점병원은 유학생들의 건강을 책임지는 버팀목"이라며 "글로벌 인재들이 부산에서 건강하게 배우고 정착할 수 있도록 의료를 포함한 전 주기적 지원체계를 견고히 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com