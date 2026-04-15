[ETF시황] 양자컴퓨터·건설 ETF 강세…원유·인버스는 약세

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TIGER 200IT레버리지 11.11%↑, 양자컴퓨터 강세

PLUS 코스닥150선물인버스 -6.30%, 원유 약세



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 15일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 양자컴퓨터·건설 관련 상품이 강세를 보인 반면 원유·인버스 계열은 약세를 나타냈다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 TIGER 200IT레버리지(11.11%), SOL 미국양자컴퓨팅TOP10(8.95%), PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10(7.46%), TIGER 코스닥150 레버리지(7.38%), HANARO 코스닥150선물레버리지(7.32%) 순이었다.

테마별로는 양자컴퓨터(6.47%) 관련 ETF가 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 밖에 건설(4.72%), IPO·M&A(3.48%), 코스닥150(3.41%), 바이오테크(3.02%) 테마도 강세를 보였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 15일 코스피 지수가 전 거래일보다 173.85포인트(2.91%) 상승한 6141.60에 출발했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 18.74포인트(1.67%) 오른 1140.62에 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 (1481.2원)보다 10.2원 하락한 1471.0원에 개장했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.04.15 khwphoto@newspim.com

반면 수익률 하위권에는 PLUS 코스닥150선물인버스(-6.30%), TIGER 200선물인버스2X(-5.41%), KODEX 200선물인버스2X(-5.24%), RISE 200선물인버스2X(-5.14%), PLUS 200선물인버스2X(-4.84%) 등이 이름을 올렸다.

테마별 하락에서는 원유(-4.24%)의 낙폭이 가장 컸다. 원유·가스기업(-2.58%), 대만(-1.36%), 멕시코(-1.09%), 롤(-0.94%) 테마도 약세를 나타냈다.

자금 흐름은 지수 추종형·채권형 ETF로 유입되는 모습이다. 전일 기준 자금 순유입 상위 ETF는 KODEX 200으로 2490억원이 들어왔고 RISE 머니마켓액티브(365억원), KODEX 국고채10년액티브(347억원), KODEX 미국AI광통신네트워크(330억원), SOL AI반도체TOP2플러스(268억원) 등에도 자금이 유입됐다.

반면 KODEX 레버리지에서는 3740억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 나타났고 TIGER 반도체TOP10(-1358억원), KODEX MSCI Korea TR(-943억원), KODEX 코스닥150(-779억원), KODEX 코스닥150레버리지(-744억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.

dconnect@newspim.com