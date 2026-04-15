김영규 여수시장 예비후보, '세계섬협력기구' 창설 공약

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섬박람회 연계 상설 국제조직 추진

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 김영규 전남 여수시장 예비후보가 여수세계섬박람회를 계기로 섬 관련 국제기구를 창설하겠다고 15일 밝혔다.

김 예비후보는 이날 "여수를 세계 최초 섬박람회 개최지를 넘어 세계 섬 협력의 수도로 도약시키겠다"며 "박람회 참가국들을 중심으로 국제 네트워크를 구축해 여수에 본부를 둔 상설 국제기구로 발전시키겠다"고 말했다.

김영규 예비후보 [사진=김영규 선거사무소] 2026.04.15 chadol999@newspim.com

그는 초기에는 박람회 참가국을 회원국으로 구성하고 이후 전 세계 섬 도시와 연안 지역으로 참여를 확대하겠다고 설명했다. 가칭 '세계섬국제네트워크사무국(World Islands Network Secretariat·WINS)'으로 명명하고, 섬 정책·관광·문화·환경 등 국제 의제 공유를 목표로 한다는 계획이다.

김 후보는 "섬박람회를 단발성 행사가 아닌 지속 가능한 국제 협력체로 잇겠다"며 "여수는 다도해와 해양관광, 섬 문화 등 국제 네트워크의 거점으로 성장할 충분한 잠재력을 갖고 있다"고 강조했다.

그는 특히 국제기구 유치를 통해 섬 정책, 관광, 기후위기 대응, 해양환경 보전 등 다양한 분야에서 협력 기반을 확립하겠다고 덧붙였다.

한편 이재명 대통령은 전날 국무회의에서 전남·광주 통합 이후 처음 개최되는 여수세계섬박람회의 추진사항이 미흡하다고 지적하며 "6월 지방선거로 인한 행정 공백 가능성을 감안해 중앙정부 차원에서 준비 상황을 빈틈없이 점검하고 필요한 지원을 해주면 좋겠다"고 말했다.

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