경기도의회 민주당 "세월호 12주기... 생명안전기본법 제정 시급"

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15일 논평 발표..."기억과 추모는 실천적 행동으로 이어져야"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 민주당은 15일 논평을 통해 "세월호 이후 12번째 봄을 맞이했지만 진실은 여전히 깊은 바닷속에 있고 이태원·오송·아리셀 참사 등 국가가 지키지 못한 비극은 계속되고 있다"며 이같이 밝혔다.

생명 존중의 가치가 행정 전반에 녹아들 수 있도록 의정 활동의 최우선순위에 두겠다고 덧붙였다. [사진= 경기도의회]

민주당은 최근 서울고법이 세월호 관련 대통령 기록물 목록 비공개 처분을 취소하라고 판결한 것에 대해 "국가의 책임을 규명할 수 있는 소중한 전기가 마련됐다"며 환영의 뜻을 밝혔다.

또한 지난 12일 입법 예고된 '대통령 소속 국민생명안전위원회' 신설 규정을 언급하며 정부가 국민의 생명과 안전을 직접 책임지는 정책 방향의 단초를 마련했다고 평가했다.

도의회 민주당은 현재 국회에서 1년 넘게 계류 중인 '생명안전기본법'의 조속한 제정을 최우선 과제로 꼽았다. 이들은 "국회는 어느 법안보다 먼저 이 법을 처리해 피해자에 대한 인권 보장을 강화하고 생명과 안전이 국민의 기본권이 되도록 해야 한다"고 강조했다.

이는 세월호 유족들이 지속적으로 요구해온 사안이자 이재명 정부의 핵심 공약인 만큼 민주당 차원의 강력한 추진 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.

도의회 민주당은 "기억과 추모는 다짐을 넘어 행동으로 이어져야 한다"며 "경기도에서만큼은 도민의 생명과 안전이 위협받지 않도록 모든 정책적 노력을 다할 것"이라고 약속했다.

이어 거리 곳곳의 노란 리본처럼 도민의 슬픔을 잊지 않고 생명 존중의 가치가 행정 전반에 녹아들 수 있도록 의정 활동의 최우선 순위에 두겠다고 덧붙였다.

beignn@newspim.com