이원택, 의혹 전면 부인...신속·철저 수사 촉구 표명

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

CCTV 포렌식·거짓말탐지기 활용 통한 실체적 진실 규명 요구

억측 자제 호소 및 수사 적극 협조 의지 강조

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 더불어민주당 전북도지사 후보가 '식비 대납' 의혹을 전면 부인하며 신속하고 철저한 수사를 촉구하고 나섰다.

이원택 후보는 15일 경찰의 압수수색과 관련해 입장문을 내고 "도민과 당원들에게 심려를 끼친 점을 무겁게 받아들인다"면서도 "제기된 의혹은 전혀 사실이 아니다"고 밝혔다.

이원택 국회의원[사진=뉴스핌DB] 2026.04.15 gojongwin@newspim.com

그는 "이번 수사를 통해 사실관계가 명확히 드러나고 진실이 밝혀질 것"이라며 억측을 경계했다. 이어 "수사기관의 모든 조사에 적극 협조하겠다"며 "양심에 따라 있는 그대로 소명해 단 한 점의 의혹도 남지 않도록 하겠다"고 강조했다.

또한 "신속하고 철저한 수사가 필요하다"며 "객관적 확인이 가능한 CCTV 포렌식과 거짓말탐지기 등 다양한 수단을 적극 활용해 달라"고 요청했다.

이원택 후보는 "공직 후보자에 대한 검증과 비판은 필요하다"면서도 "사실과 균형에 기반하지 않은 단정적 비방은 바람직하지 않다"고 지적했다.

아울러 "실체적 진실을 밝히기 위해 양심을 걸고 성실히 임하겠다"며 "단편적 시각이나 억측을 자제하고 진실 규명에 힘을 모아 달라"고 호소했다.

또한 "수사당국이 도민 누구나 납득할 수 있도록 신속하고 철저하게 수사해 달라"며 "진실은 반드시 밝혀질 것"이라고 재차 강조했다.

gojongwin@newspim.com