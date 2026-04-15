경기도일자리재단 '경기 글로벌 잡 서포터즈' 발대식 개최

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외국인 주민과 구직자를 위한 일자리 정보 제공 활동 시작

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단이 수원 남부사업본부에서 '경기 글로벌 잡 서포터즈' 발대식을 열고 외국인 주민과 구직자를 위한 일자리 정보 제공 활동을 시작했다.

경기 글로벌 잡 서포터즈. [사진=경기도일자리재단]

15일 재단에 따르면 '경기 글로벌 잡 서포터즈'는 외국인 대상 일자리 정책과 취업 정보를 알기 쉽게 안내하고자 선발됐다. 외국인 주민의 이해도를 높여 정책 활용을 돕는 데 목적을 둔다.

이번에 위촉한 서포터즈는 총 8명으로 베트남, 중국, 대만, 우즈베키스탄, 브라질 등 5개국 출신으로 구성됐다. 이들은 채용 소식, 취업 유의사항, 지원 제도, 지역별 일자리 현황 등을 콘텐츠로 제작해 누리소통망(SNS)과 온라인 채널을 통해 다국어로 확산할 예정이다. 이를 통해 외국인 구직자의 이용 편의를 높이고 고용지원 정책 참여를 확대하는 한편, 안정적인 지역 정착과 취업 기반 강화에 기여할 것으로 기대한다.

이날 발대식에서는 서포터즈 소개와 함께 위촉장을 수여하고 외국인 주민에게 필요한 일자리 정보와 효과적인 전달 방식, 취업 과정에서 겪는 어려움 등에 대해 의견을 나눴다.

김선영 경기도일자리재단 글로벌센터장은 "경기 글로벌 잡 서포터즈는 외국인 주민과 구직자의 눈높이에 맞춰 경기도의 다양한 일자리 정보를 알리는 소통 창구가 될 것"이라며 "현장에서 필요로 하는 내용을 효과적으로 안내할 수 있도록 지원을 이어가겠다"라고 말했다.

1141world@newspim.com