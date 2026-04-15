부산상의, 제281차 부산경제포럼…경제·외환시장 등 분석

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산상공회의소는 15일 부산롯데호텔에서 '2026 2분기 국내외 경제 및 외환시장 전망'이라는 주제로 제281차 부산경제포럼을 개최했다고 밝혔다.

이날 양재생 부산상의 회장과 강동석, 신한춘, 이수태, 문창섭, 정원영, 박사익 부회장과 김영득, 권기재 감사 등 주요 기관장과 지역기업인 200여 명이 참석했다.

15일 오전 7시 부산롯데호텔에서 열린 '제281차 부산경제포럼' [사진=부산상공회의소] 2026.04.15

강연을 맡은 이영화 BNK부산은행 이코노미스트는 최근 세계 경제의 흐름, 외환시장의 동향을 짚으며 주요 이슈와 국내 경제 및 주요 통화 환율 전망 등을 분석하는 시간을 가졌다.

이영화 이코노미스트는 "최근 환율 상승은 중동발 지정학적 리스크와 정책 불확실성, 외환시장 수급 구조 변화가 복합적으로 반영된 결과"라며 "향후 환율의 방향 역시 대외 여건과 국내 수급 여건의 균형 속에서 결정될 것이라고 전망했다.

양재생 회장은해 "우리 경제는 수출 회복 등 성장세를 이어가고 있지만 동시에 글로벌 리스크에 대한 선제적 대응이 그 어느 때보다 중요한 시점"며 "지역기업들이 실질적인 대응 방향을 모색하는 뜻깊은 시간이 될 것"이라고 강조했다.

ndh4000@newspim.com