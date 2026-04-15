전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 라이브
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

농어촌공사, 전남 동부권 농가 회생사업 본격화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국농어촌공사 순천광양여수지사가 15일 174억 원 예산으로 농지은행사업을 추진한다.
  • 경영회생지원사업에 19억 원 배정해 부채 농가 농지 매입 후 10년 임대한다.
  • 공공임대·규모화 등 사업으로 농업인 안정 영농 기반을 지원한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

순천·광양·여수 지사 174억 규모 맞춤형 농지 지원

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 한국농어촌공사 순천광양여수지사는 올해 174억 원의 예산을 투입해 농지은행사업을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

농지은행사업은 영농 규모 확대를 희망하거나 경영난을 겪는 농업인에게 맞춤형 농지를 지원해 안정적인 영농 기반을 구축하도록 돕는 제도다.

한국농어촌공사 농지은행 관련 홍보물[사진=한국농어촌공사] 권차열 기자 = 2026.04.15 chadol999@newspim.com

특히 부채나 자연재해로 경영 위기에 처한 농가를 돕는 '경영회생지원사업'에는 19억 원을 배정했으며, 현재까지 6억 원이 투입됐다. 이 사업은 경영위기 농가의 농지를 공사가 매입한 뒤 부채를 상환하고 해당 농업인에게 해당 필지를 최대 10년간 임대해 재기의 기회를 제공한다. 경영이 회복되면 매도 농지를 다시 사들일 수 있는 환매권도 보장된다.

올해 순천광양여수지사는 ▲공공임대용 농지매입사업 112억 원▲농지 및 과원규모화사업 12억 원▲선임대후매도사업 4억 원 ▲경영회생사업 19억 원▲농지연금사업 25억 원▲농지이양은퇴직불사업 1.7억 원 등 총174억을 확보해 농업인을 지원할 계획이다.

이외에도 농어촌공사에서는 고령농업인이 은퇴를 하면서 매도하고자 하는 시세보다 저렴한 농지를 정부지원을 통해 귀농, 귀촌하고자 하는 도시민들이나 청년농들에게 집중 지원하고 있다.

김기진 순천광양여수지사장은 "농업인의 상황에 따라 맞춤형 상담을 통해 필요한 농지은행 사업을 지원하고 있으며 배정된 예산을 적극적으로 운용하여 농가침체 해소 및 지속가능한 농촌 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동