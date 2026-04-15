익산시, 찾아가는 영어 독서 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 15일 지역아동센터 아동 대상 영어 독서 프로그램 운영을 밝혔다.
- 어린이영어도서관이 다음달부터 영어 강사 방문 수업 6회를 진행한다.
- 선착순 4개소 모집하며 16일부터 누리집 신청이 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역아동센터 아동을 대상으로 영어 독서 환경 확대에 나선다.
익산시 어린이영어도서관은 다음 달부터 '지역아동센터 영어 독서 지원 프로그램'을 운영한다고 15일 밝혔다.
이번 프로그램은 아동들이 자연스럽게 영어에 흥미를 느끼고, 영어 독서와 체험 활동에 대한 접근성을 높이기 위해 마련됐다.
프로그램은 영어 강사가 지역아동센터를 직접 방문해 총 6회에 걸쳐 영어 독서·체험 수업을 진행하는 방식으로 운영된다.
또한 원어민 강사와 함께하는 영어 그림책 연계 수업도 포함된다.
참여 대상은 익산 지역 내 지역아동센터로, 선착순 4개소를 모집한다. 신청은 오는 16일 오전 10시부터 어린이영어도서관 누리집을 통해 가능하다.
자세한 사항은 어린이영어도서관 또는 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.
익산시 관계자는 "지역아동센터와 협력을 통해 영어 학습 기회가 부족한 아동들에게 다양한 경험을 제공해 왔다"며 "앞으로도 영어를 쉽고 즐겁게 접할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com