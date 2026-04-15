익산시, 찾아가는 영어 독서 프로그램 운영

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16일 접수 선착순 4개소 참여기관 모집

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역아동센터 아동을 대상으로 영어 독서 환경 확대에 나선다.

익산시 어린이영어도서관은 다음 달부터 '지역아동센터 영어 독서 지원 프로그램'을 운영한다고 15일 밝혔다.

지역아동센터 영어 독서 지원 프로그램 안내 포스터[사진=익산시] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

이번 프로그램은 아동들이 자연스럽게 영어에 흥미를 느끼고, 영어 독서와 체험 활동에 대한 접근성을 높이기 위해 마련됐다.

프로그램은 영어 강사가 지역아동센터를 직접 방문해 총 6회에 걸쳐 영어 독서·체험 수업을 진행하는 방식으로 운영된다.

또한 원어민 강사와 함께하는 영어 그림책 연계 수업도 포함된다.

참여 대상은 익산 지역 내 지역아동센터로, 선착순 4개소를 모집한다. 신청은 오는 16일 오전 10시부터 어린이영어도서관 누리집을 통해 가능하다.

자세한 사항은 어린이영어도서관 또는 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

익산시 관계자는 "지역아동센터와 협력을 통해 영어 학습 기회가 부족한 아동들에게 다양한 경험을 제공해 왔다"며 "앞으로도 영어를 쉽고 즐겁게 접할 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com