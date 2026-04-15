파주시, 상반기 여성안심패키지 지원

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20일부터 신청…범죄 예방 효과 기대

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 여성 대상 범죄를 조기에 예방하고 지원하기 위해 '2026년 여성 안심 패키지 지원 사업' 신청 기간을 지난해보다 한 달 이상 앞당긴다.

파주시청 전경.[사진=파주시]

파주시는 이달 20일부터 5월 1일까지 여성안심패키지 신청을 접수한다고 15일 밝혔다.

이는 작년 신청 기간(6월 9일∼27일)보다 한 달 이상 앞당긴 것으로, 상반기 내 물품 보급을 완료해 여성이 보다 빠르게 안전 지원을 받을 수 있도록 하기 위한 조치다.

지원 대상은 여성 1인 가구, 18세 미만 자녀를 둔 한부모 가정, 범죄 피해 여성, 여성으로만 이루어진 가구 등 총 36가구다.

지원 물품은 가정용 지능형 카메라, 문 열림 감지기, 호신용 분사기, 창문 잠금 장치, 휴대용 경보기, 송장 지우개 등 6종으로 구성된다.

2023년부터 지난해까지 동일 사업으로 지원받은 가구는 제외된다.

신청은 경기민원24에서 온라인으로 가능하며, 온라인 신청이 어려운 경우 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문하면 된다. 선정 결과는 5월 중 개별 문자로 안내될 예정이다.

한경희 여성가족과장은 "신청 시기를 앞당긴 만큼 신속히 진행해 상반기 내 모든 대상자가 여성 안심 패키지를 받을 수 있도록 하겠다"며 "혼자 사는 여성과 범죄에 노출되기 쉬운 여성 가구의 안전한 생활환경 조성에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com