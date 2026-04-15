완주 교육통합지원센터, 교육혁신 선진 모델 주목

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

천안교육지원청 방문 중간지원조직 운영 사례 공유

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군 교육통합지원센터가 중간지원조직 운영 성과를 바탕으로 교육 혁신 선진지로 주목받고 있다.

완주군 교육통합지원센터는 최근 천안교육지원청 교육혁신센터 관계자들이 '중간지원조직 활성화를 통한 지역 교육 협력 강화'를 주제로 센터를 방문해 운영 사례를 확인했다고 15일 밝혔다.

천안교육지원청 교육혁신센터 관계자들이 완주를 방문했다[사진=완주군] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

이번 방문에는 교육혁신센터장과 장학사를 비롯해 천안 마을교육 사회적협동조합, 포럼 기획위원, 무지개마을학교 관계자 등 현장 실무진이 참여했다.

방문단은 마을교육을 지원하는 완주군 중간지원조직의 역할과 운영 방식을 살피고, 지역 실정에 맞는 적용 방안과 교육지원청과의 협력 구조에 대한 이해를 높이는 데 집중했다.

센터는 ▲중간지원조직 운영 체계 ▲지역 교육자원 발굴 및 연계 방식 ▲마을교육 프로그램 운영 사례 등 현장 중심의 경험을 공유했다.

이은지 교육정책과장은 "이번 방문이 중간지원조직 역할에 대한 이해를 높이고 지역 간 교육 협력 기반을 강화하는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 마을과 학교를 잇는 교육 생태계 조성을 위해 교류와 협력을 확대하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com