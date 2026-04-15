우범기 전주시장 예비후보 "전주형 웰니스 플랫폼 구축"

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AI 기반 맞춤형 건강관리 서비스 도입

복지·산업 연계 웰니스 생태계 조성 추진

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 더불어민주당 우범기 전주시장 예비후보가 인공지능을 활용한 건강관리 플랫폼 구축 구상을 내놨다.

우범기 예비후보는 15일 시민들의 건강한 일상을 지원하기 위해 AI 기반 '전주형 웰니스 플랫폼' 구축을 추진하겠다고 밝혔다.

우범기 전주시장 예비후보[사진=우범기 선거캠프] 2026.04.15 lbs0964@newspim.com

그는 "AI와 빅데이터를 활용한 맞춤형 건강관리 시장이 빠르게 성장하고 있다"며 "전주의 강점에 첨단 기술을 접목해 건강과 복지, 지역 산업을 아우르는 웰니스 생태계를 조성하겠다"고 말했다.

우 예비후보는 초고령화와 만성질환 증가에 따라 의료 패러다임이 치료 중심에서 예방과 관리 중심으로 전환되고 있다는 점에 주목했다. 이에 AI가 시민의 식습관과 활동량, 생체정보 등을 분석해 개인별 맞춤형 건강관리 가이드를 제공하는 시스템을 구축할 계획이다.

해당 플랫폼은 단순 정보 제공을 넘어 개인의 영양 상태와 운동량에 맞춘 산책로, 관광지, 음식점 등을 추천하는 생활 밀착형 서비스로 운영된다.

아울러 복지 사각지대 발굴과 지역 산업 분석 등 공공 서비스 전반으로 활용 범위를 확대할 방침이다.

플랫폼이 정착되면 시민 건강 증진은 물론 지역 산업 구조 분석과 취약계층 발굴 등 다양한 분야에서 활용 가능성이 기대된다.

이를 위해 전주시 출연기관 간 기능을 연계하고, 민간 기업과 소상공인의 참여를 유도해 플랫폼 활용도를 높일 계획이다.

우 예비후보는 "플랫폼이 구축되면 시민 누구나 일상에서 고품질 건강 서비스를 누릴 수 있을 것"이라며 "공공과 민간의 협력을 통해 실행력을 높이겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com