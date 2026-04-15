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경기도, 농식품 생산업체 포장재·저리대출 등 총 390억원 지원

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AI 핵심 요약

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  • 경기도가 15일 중동 전쟁 여파로 경영난 농업인 지원에 390억 원 투입한다.
  • 포장재 40억 원 지원과 농어업 긴급경영자금 350억 원 저리대출 시행한다.
  • 수출 통상촉진단 운영 등으로 농식품 해외 판로 확대와 경쟁력 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 전쟁 대응 농어업분야 비상대응반 가동
어려움 겪는 농산물·식품 제조업체 선제적 지원

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 중동 전쟁으로 인한 원자재 가격 상승과 물류비 부담으로 경영난을 겪고 있는 도내 농업인·농식품 생산업체를 위해 포장재 지원과 저리대출 등 총 390억 원 규모의 지원 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

도에 따르면 지난 1일부터 중동 전쟁에 대응한 농어업분야 비상대응반을 가동하고 있는 경기도는 현장 모니터링 결과 포장재 가격 상승 등으로 농산물·식품 제조업체가 어려움을 겪고있다며 이들을 위한 선제적 지원에 나서기로 했다.

구체적으로 ▲수출농식품 포장재 지원 ▲도매시장 출하용 포장재 ▲경기도지사 인증 'G마크' 농산물 포장재 ▲로컬푸드 포장재 지원 등 총 4개 사업을 통해 포장재 구입 비용 총 40억 원을 지원한다.

이번 포장재 지원은 수출 경쟁력 유지뿐만 아니라 신선 농산물의 유통 비용을 낮춰, 농업경영체의 생산비 절감과 경영 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

양희종 안성인삼농협 조합장은 "중동 전쟁 여파로 수출용 파우치 등 포장재 가격이 약 20% 이상 오르고, 물류비도 베트남 25%, 튀르키예 150% 급등했다"며 "원자재 수급 불안에 따른 제품 생산 차질까지 우려되는 실정이라 현장의 애로사항이 매우 크다"고 현장의 어려움을 전했다.

이와 함께 도는 농업농촌진흥기금 350억 원 규모의 '농어업 긴급경영자금 저리 대출'을 시행, 중동 전쟁으로 인한 현장의 자금난을 적극 해소할 방침이다.

도내 농어업 경영체 대상 연 1%로 경영자금을 대출하는 것으로 개인은 6천만 원, 법인은 2억 원까지 지원 가능하다.

아울러 농산물·농식품 수출 통상촉진단을 운영하는 '무역위기 대응 K-푸드 글로벌 수출시장 다변화'와 관세 이외의 다양한 규제 해소를 지원하는 '무역위기 대응 K-푸드 비관세장벽 해소 지원사업' 추진을 통해 우수한 경기도 농식품이 해외시장에 널리 알려지고 판로가 확대될 수 있도록 총력을 기울이고 있다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "현장 의견 수렴 결과, 최근 원유 수급 차질과 물류비 상승으로 농업인과 농식품 기업들이 큰 고통을 겪고 있다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀를 기울여 경기 농식품이 국내외 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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