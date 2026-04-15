韩3月就业人口增20.6万 连续两个月保持逾20万增幅

纽斯频通讯社世宗4月15日电 统计数据显示，韩国3月整体就业人口同比增加20.6万人，连续两个月保持20万人以上增幅。就业人口截至上月已保持15个月增势。

【插图=AI生成】

据国家数据处15日发布的《2026年3月就业动向》，3月整体就业人口为2870.5万人，较去年同期增加20.6万人。就业率为62.7%，较去年同期上升0.2个百分点，创1982年开始月度统计以来3月份的历史最高水平。

15-64岁就业率为69.7%，较去年同期上升0.4个百分点。青年层（15-29岁）就业率为43.6%，下降0.9个百分点。

从行业来看，就业人口在医疗及社会福利服务业（增加29.4万人，9.4%）、运输及仓储业（增加7.5万人，4.5%）、文化艺术体育及休闲服务业（增加4.4万人，8.4%）等领域显著增加。

但在公共行政、国防及社会保障（减少7.7万人，-5.6%）、专业科学及技术服务业（减少6.1万人，-4.2%）、农林渔业（减少5.8万人，-4.4%）等领域有所下降。

同期，失业人口为88.4万人，同比减少3.5万人（下降3.8%）；失业率为3%，同比下降0.1个百分点，为相关统计以来仅次于2024年3月的第二低水平。青年失业率为7.6%，超过整体失业率两倍。

非经济活动人口中，"放弃求职者"为35.4万人，较去年同期减少1000人。"休息"人口为254.8万人，较去年同期增加3.1万人。"休息"人口指没有特别理由而休息的人，与失业者概念不同。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社