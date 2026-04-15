"나댔습니다"… 로이킴, '하트시그널5' 첫방부터 '똥촉' 웃음 폭발

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 싱어송라이터 로이킴이 '하트시그널5' 첫 방송부터 예측 실패에도 빛난 입담과 리액션으로 강렬한 존재감을 남겼다.

로이킴은 14일 첫 방송된 채널A '하트시그널5'에서 윤종신, 이상민, 김이나, 츠키와 함께 '연예인 예측단'으로 출격해 남녀 입주자들의 썸 흐름을 분석하며 웃음을 책임졌다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하트시그널 5 로이킴. [사진=하트시그널] 2026.04.15 moonddo00@newspim.com

이날 방송에서 로이킴은 입주자들의 감정선을 따라가며 심도 있는 분석을 했다. 하지만, 다른 예측단의 의견을 듣자마자 자신의 판단을 바꾸는 '팔랑귀 면모'를 보여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 이를 지켜본 김이나는 "비닐귀네"라며 직격했고, 이상민 역시 "너 왔다 갔다 한다"며 농담을 던졌다.

그럼에도 로이킴은 적극적으로 추리에 참여하며 의견을 피력했다. 그는 "우열은 규리 같다"고 자신의 분석을 내놨고, 이에 김이나는 "원래는 유경이라고 생각했는데 로이킴이 확신하니까 흔들린다"고 말해 현장을 또 한 번 폭소케 했다. 이상민은 "로이킴 의견 한 번 들어주자"며 판을 키웠고, 윤종신은 "프로그램 떠나서 로이킴이 똥촉인지 금촉인지 판별하자"고 받아쳐 분위기를 끌어올렸다.

하지만 결과는 반전이었다. 첫 문자 선택에서 예측이 빗나가자 로이킴은 결국 '똥손' 타이틀을 얻으며 당황, 급기야 "나댔습니다"라고 고개를 숙이며 자폭 멘트를 날려 웃음을 더했다.

이날 로이킴은 정확한 추리보다는 공감형 리액션과 거침없는 입담으로 활력을 더하며 '웃음 담당'으로 맹활약했다. 첫 회부터 '똥촉'이라는 오명을 얻었지만, 오히려 그 허당미가 시청자들의 호감도를 끌어올렸다는 평가다.

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