[프로야구] '18사사구 자멸' 한화, 無대책 투수 유출에 휘청...하위권 추락

한화, 14일 대전 삼성전, 사사구 18개로 5-6 역전패

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한화가 KBO리그 최악의 기록을 경신했다. 불명예다. 한 경기 사사구를 18개나 범하며 자멸했다. 불펜이 무너지며 추락 중이다. 현재로선 활로도 보이지 않는다.

한화는 지난 14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성과 2026 신한 SOL KBO리그 경기에서 5-6으로 패했다. 삼성을 상대로 강했던 문동주가 나왔고, 한화는 경기 초반까지 4-0으로 앞서가 승리를 예감했다. 그러나 흔들리던 불펜이 또 흔들렸다. 사사구 18개로 안타 없이 6점을 내줘 충격의 역전패를 당했다.

[서울=뉴스핌] 한화 김서현이 지난 14일 대전 삼성전 중 마운드에서 내려오며 웃음 짓고 있다. [사진=한화 이글스] 2026.04.15 willowdy@newspim.com

지난 10일부터 열린 KIA와 주말 홈 3연전에서부터 한화 불펜진은 계속 흔들렸다. 이날만 한 경기 사사구 18개를 기록하며 KBO리그 역대 한 경기 최다 사사구 기록까지 갈아치웠다. 종전 기록은 1990년 5월 5일 잠실 롯데-LG전에서 나온 17개다.

이날 경기는 말 그대로 자멸이었다. 삼성 타선은 3번의 만루 기회에도 점수를 내지 못하고 있었다. 하지만 한화 불펜진이 사사구로 6점이나 내줬다. 삼성은 가만히 앉아 승리를 선물받은 셈이다.

지난 시즌 한화는 한국시리즈까지 진출했다. 코디 폰세, 라이언 와이스의 강력한 원투펀치 활약 속에 문동주도 두 자릿수 승수를 달성했다. 신인 정우주와 베테랑 박상원, 김범수(KIA), 한승혁(KT), 김서현까지 불펜도 안정적으로 돌아갔다. 막판 김서현이 부침을 겪었지만, 한화 불펜은 분명 경쟁력을 과시했다.

문제는 비시즌 마운드 출혈이었다. 프리에이전트(FA) 시장에서 강백호를 영입했지만, 타자였다. 그 사이 투수들이 여럿 빠져나갔다. 2차 드래프트 당시 이태양(1라운드, KIA), 배동현(2라운드, 키움) 등이 팀을 옮겼다. 프리에이전트(FA) 강백호 영입으로 인한 보상선수로 한승혁이 KT로 이적했다. FA 자격을 얻었던 김범수도 KIA로 옮겼다.

[서울=뉴스핌] KIA 김범수가 지난 14일 광주 키움전 시작 전 연습 중이다. [사진=KIA 타이거즈] 2026.04.15 willowdy@newspim.com

특히 김범수, 한승혁은 지난해 필승조로 불펜의 주축이던 선수들이다. 유출이 컸지만, 한화는 팀 뎁스를 믿었다. 뚜껑을 열어보니 기대와 다른 현재다. 한화 불펜진은 대체선수 대비 승리 기여도(WAR, -2.37), 평균자책점 9.05 등 여러 지표에서 최하위에 자리하고 있다. 게다가 같은 날 KIA로 이적한 이태양, 김범수 모두 팀의 승리를 지켜내는 완벽투를 펼쳤다. 사사구 남발 속에 충격적인 역전패를 당한 한화의 속이 쓰릴 수밖에 없다.

한화는 어느덧 4연패다. 그보다 18사사구 불명예 기록으로 자멸한 충격이 더 크다. 불펜 안정을 위한 묘책이 필요한 상황이지만, 탈출구도 보이지 않는다. 방망이로 쌓을 수 있는 승수도 한정적이다. 선발투수가 호투해도 뒤가 늘 불안하다. 흔들리는 불펜의 중심을 잡지 못하면 한화는 암흑기 시절처럼 다시 하위권을 맴돌 수도 있다.

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