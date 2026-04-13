[프로야구] '307억원의 침묵' 한화 노시환, 전격 2군행

AI 핵심 요약beta
- KBO가 13일 노시환 등 5명을 1군 말소했다.
- 노시환은 13경기 타율 0.145에 21삼진으로 부진했다.
- 롯데 윤성빈·최충연, kt 문용익·SSG 김민준도 2군행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한화 이글스의 '거포' 노시환(25)이 끝내 1군 엔트리에서 제외됐다. KBO는 경기가 없는 월요일인 13일 노시환을 포함한 5명의 1군 말소 소식을 발표했다. 올 시즌을 앞두고 11년 총액 307억원이라는 KBO리그 역대 최고액 계약을 맺으며 화려하게 출발했던 노시환이지만, 개막 13경기 만에 자존심을 구긴 채 2군행 열차에 몸을 실었다.
노시환은 올 시즌 13경기에 출전해 타율 0.145(55타수 8안타)라는 처참한 성적표를 남겼다. 특히 21개의 삼진을 당하는 동안 볼넷은 단 5개에 그쳤고, 장타력의 지표인 OPS는 0.394까지 추락했다. 수비에서도 3개의 실책을 범하며 집중력이 흐트러진 모습을 보이자 한화 벤치는 결단을 내렸다.
롯데 자이언츠 역시 마운드 개편에 나섰다. 김태형 감독이 필승조로 점찍었던 강속구 투수 윤성빈과 최충연이 동시에 1군에서 빠졌다. 윤성빈은 지난 시즌의 위력을 잃은 채 평균자책점 19.29로 무너졌고, 최충연 역시 구속 저하와 제구 난조를 극복하지 못했다. 롯데 측은 "현시점에서 1군 경기를 치르기에 준비가 부족하다는 판단"이라며 말소 이유를 설명했다.
kt wiz 투수 문용익과 SSG 랜더스 내야수 김민준도 2군으로 내려갔다. 거액의 몸값과 기대를 한 몸에 받았던 스타들이 대거 이탈하면서 시즌 초반 각 구단의 엔트리 운용에도 비상이 걸렸다.
psoq1337@newspim.com