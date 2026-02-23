전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
[프로야구] 한화, 노시환과 11년 총액 307억원에 비FA 다년 계약

KBO리그 역대 최장기이자 최대 규모 계약···ML 진출 조항도 추가
노시환 "프랜차이즈 선수라는 책임감 갖고 우승을 목표로 뛰겠다"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한화가 구단의 미래를 책임질 차세대 간판타자 노시환과 초대형·초장기 비FA(프리에이전트) 다년계약을 체결하며 KBO리그에 새로운 이정표를 세웠다.

한화는 "2027시즌부터 2037시즌까지 계약 기간 11년에 옵션 포함 총액 307억원"이라고 계약 조건을 공개하며 "이는 FA 계약과 비FA 다년계약을 통틀어 KBO리그 역대 최장기이자 최대 규모 계약"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 한화가 노시환과 11년 총액 307억원 비FA 다년 계약을 체결했다. [사진 = 한화] 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

이번 계약에는 해외 진출과 관련한 조항도 포함됐다. 노시환은 2026시즌 종료 후 포스팅 시스템을 통해 미국프로야구 메이저리그(MLB)에 도전할 수 있다. 다만 해외 진출은 메이저리그에 한정되며, 추후 복귀 시에도 한화의 프랜차이즈로 남는다는 상호 합의 조항을 명문화했다.

구단은 이번 대형 계약의 배경으로 노시환의 과거와 현재, 그리고 미래 가치를 모두 반영했다고 설명했다. 신인 시절 1차 지명으로 입단해 팀의 중심 타자로 성장한 상징성, KBO리그를 대표하는 우타 거포로 자리매김한 현재의 위상, 그리고 아직 20대 중반에 불과해 발전 가능성이 충분하다는 점을 종합적으로 고려했다는 것이다.

2019년 1차 지명으로 한화에 입단한 노시환은 우타 거포 3루수로 성장하며 팀의 상징적인 선수로 자리 잡았다. 2020시즌 12홈런으로 잠재력을 드러낸 뒤, 2023년에는 31홈런으로 홈런왕에 올랐다. 7시즌 통산 홈런은 124개에 달한다.

[서울=뉴스핌] 한화가 노시환과 11년 총액 307억원 비FA 다년 계약을 체결했다. [사진 = 한화] 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

지난 시즌 역시 32홈런과 101타점을 기록하며 리그 정상급 장타력을 입증했다. 여기에 수비에서도 존재감이 뚜렷하다. 전 경기 출전으로 '철강왕' 면모를 보였고, 1262.1이닝을 소화하며 리그 최다 수비 이닝을 기록했다.

손혁 한화 단장은 "노시환은 144경기 출장을 목표로 하는 모범적인 선수로, 팀은 물론 리그를 대표하는 우타 거포로 성장했다"라며 "구단은 선수의 목표를 존중하되 팀의 프랜차이즈 스타로 대우할 수 있는 다양한 안을 고민한 결과 이번 계약이 성사됐다"라고 설명했다.

그러면서 "노시환이 앞으로 장종훈-김태균의 뒤를 이어 한화이글스를 상징하는 타자가 되길 기대한다"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 한화가 노시환과 11년 총액 307억원 비FA 다년 계약을 체결했다. [사진 = 한화] 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

노시환은 계약 후 "내 가치를 높이 평가해주시며 역사적인 계약을 해주신 구단에 감사드린다"라며 "팬들의 응원 덕에 지금의 노시환이 있을 수 있다고 생각하고, 이번 계약에도 팬들의 힘이 큰 영향을 끼쳤다. 팬들께 감사하다는 말을 꼭 하고 싶다"라고 말했다.

이어 노시환은 "앞으로 더욱 프랜차이즈 선수라는 책임감을 갖고 한화이글스가 명문 구단으로 자리잡는 데 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "당장 2026년에는 감독님, 코치님들, 선후배들과 함께 한국시리즈 우승이라는 목표를 향해 열심히 뛰겠다"라고 각오를 밝혔다.

wcn05002@newspim.com

