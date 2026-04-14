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[KPGA] 시즌 개막 D-2, 장유빈-조우영-김백준, 옥태훈-문도엽-이정환 한조

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AI 핵심 요약

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  • KPGA가 14일 DB손해보험 프로미 오픈 1라운드 조편성을 발표했다.
  • 김백준·장유빈·조우영 등 스타 선수들이 34조로 구성됐다.
  • 옥태훈·문도엽·이정환 조와 김성현 등 챔피언들이 맞붙는다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 투어 시즌 개막을 앞두고 조편성이 발표됐다. 

오는 16일부터 19일까지 나흘간 강원 춘천에 위치한 라비에벨 골프앤리조트 올드코스(파72. 7,254야드)에서 펼쳐지는 2026시즌 KPGA 투어 개막전 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억 원, 우승상금 2억원)'의 1라운드 조편성이 발표됐다.

14일 대회 조직위원회에서 발표한 1라운드 조편성에서 가장 눈길을 끄는 조는 낮 1시 10분에 1번홀(파5)에서 경기를 시작하는 34조다.

34조에는 '디펜딩 챔피언' 김백준(25)과 2024년 '제네시스 대상' 장유빈(24.신한금융그룹), KPGA 투어 2승이자 2026년 아시안투어 '필리핀 골프 챔피언십' 우승자 조우영(25.우리금융그룹)이 포진되어 있다.

22조도 주목할 만하다. 2025년 KPGA 투어에서 3승을 기록하며 '제네시스 대상'에 오른 옥태훈(28.금강주택)이 지난해 '제44회 GS칼텍스 매경오픈'과 'KPGA 파운더스컵'에서 우승한 문도엽(35.DB손해보험), 2025년 '제네시스 챔피언십' 우승으로 올 시즌 DP월드투어에 진출한 이정환(35.우리금융그룹)과 아침 8시 30분 10번홀(파4)에서 플레이한다.

21조에서는 역대 'KPGA 선수권대회' 챔피언들이 맞붙는다. PGA투어에서 활동하는 김성현(28.신한금융그룹)과 군 복무를 마치고 돌아온 신상훈(28), 최승빈(25.CJ)이 8시 20분 10번홀에서 경기를 시작한다.

국내 통산 누적 상금 60억 원 돌파에 도전하는 박상현(43.동아제약)은 KPGA 통산 4승의 함정우(32.하나금융그룹), KPGA 투어 3승의 주최사 DB손해보험 소속 김홍택(33)과 낮 1시 1번홀에서 출발한다.

'DB손해보험 프로미 오픈'은 2014년부터 2019년 그리고 2021~2026년까지 12회째 KPGA 투어의 개막전으로 펼쳐지고 있다.

주최사 DB손해보험은 올해도 '사랑의 버디' 행사를 진행하며 나눔 가치를 실현하는 데 앞장선다. 2012년부터 시작된 '사랑의 버디'는 대회 기간동안 선수들이 버디를 기록할 때마다 일정 기금을 적립해 소외 계층과 이웃에게 전달하는 사회공헌 활동으로 지난해까지 누적 기부금은 총 8억 6천 7백 5만 원이다.

'제21회 DB손해보험 프로미 오픈'은 SBS골프2를 통해 매 라운드 생중계된다. 1라운드와 2라운드는 오후 1시부터 저녁 6시까지, 3라운드와 최종라운드는 낮 12시부터 오후 5시까지 방송된다. SBS Golf 공식 홈페이지와 OTT플랫폼 웨이브에서도 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈'을 시청할 수 있다.

iaspire@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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