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[KPGA] 2026 KPGA 투어 개막전, '제21회 DB손해보험 프로미 오픈' 16일 개막

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  • DB손해보험은 16일부터 4일간 춘천 라비에벨에서 제21회 프로미 오픈을 개최했다.
  • 김성현 등 복귀 스타와 손제이 유망주, 김백준 디펜딩 챔피언이 우승 경쟁을 벌인다.
  • 홀인원 부상과 사랑의 버디 기부, 원주DB 농구단 콜라보로 홍보를 강화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KPGA 투어 개막전 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈'이 오는 16일부터 나흘간 펼쳐진다. 국내 KPGA 투어 5번째 최장 대회다.

DB손해보험에서 주최하고 한국프로골프투어가 주관하는 2026 KPGA 투어 개막전 '제21회 DB손해보험 프로미 오픈(총상금 10억 원, 우승상금 2억 원)'이 오는 16일부터 나흘간 강원 춘천 소재 라비에벨 골프앤리조트 올드코스(파72, 7,254야드)에서 개최된다.

'DB손해보험 프로미 오픈'은 2005년 '동부화재 프로미배 제48회 PGA 선수권 대회' 타이틀 스폰서로 참여하며 한국 남자 골프와 인연을 맺었다. 올해로 21회를 맞은 본 대회는 KPGA 투어에서 5번째로 오랜 역사를 지닌 대회로 자리 잡았다. 또한 12회째 KPGA 투어 개막전으로 펼쳐지며 시즌의 시작을 알리는 대표 대회로서 입지를 더욱 공고히 하고 있다.

 

김성현. [사진 = 로이터 뉴스핌]

◆복귀 스타와 유망주까지…개막전부터 뜨거운 경쟁

개막전부터 화려한 선수 라인업이 눈길을 끈다. 먼저 김성현이 PGA 투어 활동을 마치고 국내 무대로 복귀해 큰 관심을 모은다. 안정적인 아이언 샷과 풍부한 투어 경험을 바탕으로 우승 경쟁의 중심에 설 것으로 기대된다. 여기에 장유빈 역시 LIV 골프 무대를 경험한 뒤 KPGA 투어로 돌아오며 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

또한 차세대 유망주의 도전도 빼놓을 수 없다. 지난해 'DB손해보험 영건스 매치플레이 Presented by 캘러웨이' 우승자 자격으로 출전하는 국가대표 손제이는 패기 넘치는 플레이로 기존 프로 선수들과의 경쟁에서 새로운 돌풍을 예고하고 있다.

디펜딩 챔피언인 김백준의 타이틀 방어 여부에도 관심이 집중된다. 김백준은 지난해 KPGA 제네시스 포인트 2위, 상금 순위 5위를 기록하며 KPGA 투어 데뷔 이후 최고의 한 해를 보냈다. 코스에 대한 높은 이해도를 기반으로 다시 한번 우승 경쟁에 나설 전망이다. 여기에 지난해 '제네시스 대상'을 수상한 옥태훈 역시 강력한 우승 후보로 꼽힌다.

이와 함께 DB손해보험 골프단 소속 선수들의 활약도 기대를 모은다. 문도엽은 지난해 KPGA 투어에서 2승을 거두며 상승세를 입증했으며, 2021년 제16회 DB손해보험 프로미 오픈 우승 이후 5년 만에 다시 한번 정상 탈환에 도전한다. 김홍택은 2021년, 2022년, 2023년, 2025년 KPGA 투어 그린적중률 1위를 기록한 정교한 아이언 플레이를 앞세워 안정적인 경기 운영을 펼칠 것으로 기대된다. 또한 장희민은 공격적인 코스 매니지먼트를 바탕으로 한 대담한 플레이 스타일로 이번 대회에 존재감을 드러낼 전망이다.

◆풍성한 홀인원과 다양한 시상

모든 파3 홀에는 홀인원 부상이 걸려 있다. 4번 홀에서는 '세라젬'의 의료가전 MASTER V9과 안마의자 PAUSE M6, 7번 홀에서는 '뱅앤올룹슨'의 BEOLAB 8, BEOSOUND PREMIERE, 12번 홀에서는 'BMW 코오롱 모터스'의 BMW 5 Series, 17번 홀에서는 '덕시아나'의 프리미엄 침대가 걸려있다.

이와 함께 데일리 베스트와 코스레코드 시상도 마련된다. 데일리 베스트는 각 라운드 최저타 기록 선수 한 명에게 '뱅앤올룹슨' BEOPLAY HX 헤드폰이 수여된다. 현재 코스레코드는 2024년 윤상필이 기록한 61타이며, 60타 이하 기록 시 코스레코드 경신과 함께 300만 원의 상금을 라비에벨 골프앤리조트에서 제공한다.

한편 2012년부터 이어지고 있는 '사랑의 버디'는 대회 기간 선수들이 기록한 버디 1개당 5만 원씩 적립해 기부하는 ESG 프로그램이다. 올해 역시 '소방가족희망나눔'을 통해 소방 유가족을 지원할 예정이다. 현재까지 누적 기부금은 8억 6,705만 원으로, 주최 측은 이번 대회를 통해 누적 기부금 9억 원 돌파를 기대하고 있다.

◆강원 지역 홍보 강화, 원주DB프로미 농구단 콜라보

대회 홍보를 위한 다양한 시도도 이어지고 있다. 강원 지역 홍보 일환으로 지난 3월 15일 원주DB프로미 농구단 홈경기를 찾아 대회 홍보를 진행했다. 이날 행사에는 DB손해보험 골프단 소속 문도엽, 김홍택, 장희민이 참석해 시투와 팬 이벤트 등을 진행하며 관중들과 소통했다. 선수단의 현장 방문기는 대회 공식 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

지난해 전광판 중심 홍보에서 나아가, 올해는 선수들이 직접 현장을 찾으며 팬들과의 접점을 확대했다. 주최 측은 향후에도 강원 지역 홍보 강화를 위해서 매년 농구단과의 협력을 통해 홍보를 강화할 계획이다.

iaspire@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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