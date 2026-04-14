[KLPGA] 유아현 드림투어 생애 첫 우승, 2026 군산CC 드림투어 3차전 정상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=유아현이 드림투어 생애 첫 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 우승을 차지한 유아현 [사진=KLPGA] 2026.04.14 iaspire@newspim.com

전라북도 군산에 위치한 군산 컨트리클럽(파72/6,510야드)의 부안(OUT), 남원(IN) 코스에서 열린 'KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전(총상금 7천만 원, 우승상금 1천5십만 원)'에서 유아현(19)이 우승했다.

유아현은 1라운드 6언더파 66타, 최종라운드 5언더파 67타로 최종합계 11언더파 133타(66-67)를 기록하면서 생애 처음으로 드림투어 우승을 일궈냈다.

'KLPGA-삼천리 Together 꿈나무대회 2024'의 고등부 우승자 출신인 유아현은 "어제부터 좋은 성적이 나오면서 조급하지 말고 내 눈앞의 샷에만 집중하자는 생각이 우승으로 이어진 것 같아 기쁘다. 항상 응원해주시는 부모님과 가족에게 감사하다고 전하고 싶다."는 우승 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 우승자 유아현의 티샷 모습. [사진=KLPGA] 2026.04.14 iaspire@newspim.com

이밖에 지난 'KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전' 우승자 강지선(30)과 오경은(26,지솔알이에이치)이 최종합계 10언더파 134타를 쳐 공동 2위에 올랐고, 'KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전' 우승자 윤혜림(29)과 조이안(22)이 최종합계 9언더파 135타의 기록으로 공동 4위를 기록했다.

한편, 강지선이 이번 대회에서 공동 2위를 기록하면서 상금 6,475,000원을 보태 18,193,000원의 상금을 누적하면서 상금순위 1위 자리를 지켰고, 강지선과 함께 공동 2위를 기록한 오경은이 14,676,667원으로 윤혜림을 제치고 상금순위 2위에 올라섰다.

iaspire@newspim.com