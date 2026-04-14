취약계층 고유가 지원금 추가 지급·주유비 할인…인천시 1657억 규모 민생추경안

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유정복 인천시장이 '인천형 민생 추경안'에 대해 설명하고 있다. [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 중동 전쟁에 따른 고유가· 고물가에 대응하기 위해 1657억 원 규모의 추가경정예산을 편성해 집행하기로 했다.

유정복 인천시장은 중동 전쟁으로 인한 경제 위기를 극복하고 시민들의 피해를 지원하기 위해 '인천형 민생지원' 추경안을 마련했다고 14일 밝혔다.

유 시장은 "이번 추경예산은 지방교부세 증액분으로 재원을 마련했으며 농어업인과 소상공인, 취약계층의 고유가 피해 지원에 집중될 것"이라고 설명했다.

시는 이번에 확보된 예산으로 지역화폐(인천이음카드) 캐시백 확대와 주유비 할인, 고유가 피해지원금 추가 지급, 농어업인 수당 선지급 등을 추진할 계획이다.

시는 다음 달부터 3개월간 인천이음카드 캐시백 비율을 기존 10%에서 20%, 월 결제 한도는 기존 30만원에서 50만원으로 상향 조정하기로 하고 필요한 예산 1145억원을 지원한다.

또 인천이음카드 사용처를 시내 모든 주유소로 확대해 카드 이용자가 L당 400원가량의 주유비 할인 혜택을 선택할 수 있도록 한다.

시는 150억원을 들여 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정에 고유가 피해지원금 5만원씩을 추가로 지급할 계획이다. 고유가로 직격탄을 맞은 택시·화물차 종사자 지원 차원에서 노후 택시 폐차 지원 대상을 666대에서 1600대로 늘리고 화물차 유가보조금도 증액할 예정이다.

농어업인에게 매월 지급되는 수당은 다음 달에 1년치(60만원)를 선지급할 계획이다. 시는 이달 중 추경안에 대한 시의회 심의를 거쳐 곧바로 시행할 방침이다.

한편 시는 정부가 지급키로 한 고유가 피해 지원금 가운데 지방정부가 부담토록 한 20%의 분담금은 지방채를 발행해 재원을 확보하기로 했다.

hjk01@newspim.com