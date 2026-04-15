한득수 임실군수 예비후보 "농촌기본소득 연 200만 ‥원 지급"

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전 군민 대상 월 15만 원 기본소득·연금 결합 제시

[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 한득수 임실군수 예비후보가 전 군민을 대상으로 한 농촌기본소득 도입을 공약했다.

한 후보는 "임실군민 누구나 연 200만 원의 기본소득을 지급받도록 하겠다"고 15일 밝혔다.

한득수 임실군수 예비후보[사진=한득수 선거캠프] 2026.04.14 lbs0964@newspim.com

그는 정부가 농어촌기본소득 시범사업을 추진 중인 점을 언급하며 "철저한 준비로 향후 확대 사업에 적극 대응해야 한다"고 강조했다. 한 후보는 월 15만원씩 연 180만원의 농촌기본소득에 더해 '햇빛·나무연금'을 통해 연 20만원을 추가 지급하는 방안을 제시했다.

햇빛·나무연금은 태양광 발전과 산림자원화 사업 수익을 활용해 군민에게 연금 형태로 지급하는 방식이다. 재원 마련 방안으로는 치즈 생산 과정에서 발생하는 부산물 '유청'을 활용한 수익 사업을 제시했다.

특히 그는 "유청을 단백질 보충제와 음료, 화장품 등 고부가가치 제품으로 개발하고 가공 클러스터를 조성해 재원을 확보하겠다"며 "유청 산업을 육성하면 수입 대체 효과와 함께 지역 산업 경쟁력 강화에도 도움이 될 것"이라고 역설했다.

한 후보는 "농촌기본소득은 지역 소멸을 막고 균형발전을 이루기 위한 핵심 정책"이라며 "군민 모두가 안정적인 삶을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com