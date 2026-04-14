부산교육청, 5000억 규모 교육격차해소 종합계획 시행

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346개 학교 지원·137개 사업 추진

효과적인 지원 체계 강화 격차 해소

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 학생 수 감소와 원도심 공동화로 인한 교육 격차를 완화하기 위해 '2026년 교육격차해소 종합계획'을 시행한다고 14일 밝혔다.

부산시교육청이 모든 학생의 균형있는 성장을 지원하기 위한 '2026년 교육격차해소 종합계획'을 시행한다. 사진은 부산시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

이번 종합계획은 원도심 및 작은 학교 등 교육환경이 상대적으로 취약한 346교를 중점 지원 대상으로 정했다.

사업 규모는 총 5239억 원으로 지난해보다 724억 원이 확대됐다. 12개 영역에서 137개 세부 사업을 추진하며 전년 대비 49개 사업이 늘었다.

주요 영역은 학력신장, 과학·융합, 디지털·AI, 인성, 문화예술, 진로진학, 방과후·돌봄, 교육복지, 교원인사, 인력지원, 교육환경 개선, 학부모 교육 등 12개 영역으로 이다.

학력신장 분야에서는 원어민 교사와 함께하는 'BE-Talk' 프로그램, 초6·중3 대상 '점프 업 윈터 스쿨', 자기주도 학습 지원 등 맞춤형 사업을 통해 학생들의 학습 동기와 자기관리 능력을 높인다.

디지털·AI 분야에서는 학교 현장에 '디지털 튜터'를 배치해 학생들의 AI 기기 활용 능력을 지원하고 수요 맞춤형 교육시설 공간 재구조화로 창의적 학습 환경을 조성한다.

시교육청은 집중 관리 대상 학교를 직접 방문해 의견을 수렴하고, 최근 3년간 누적된 사업 데이터를 바탕으로 효과적인 지원 체계를 강화할 계획이다. 교육청은 이를 통해 학교 간 격차를 줄이는 실질적 정책 효과를 기대하고 있다.

김석준 부산시교육감은 "교육격차 해소는 개인의 문제가 아니라 지역의 지속가능성과 직결되는 과제"라며 "부산의 모든 교실에서 아이들이 각자의 꿈을 키워갈 수 있도록 교육청이 적극 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com