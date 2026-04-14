전북교육청, 교육기부단 출범…지역 인재 교육현장 참여

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 14일 교육기부단 발대식을 열었다.
- 퇴직 교직원과 전문가, 외국인 유학생 73명이 참여했다.
- 학생들을 위해 다양한 분야 교육 프로그램을 지원한다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 학생들을 위해 퇴직 교직원과 지역 전문가, 외국인 유학생들이 교육기부 활동에 나선다.
전북특별자치도교육청은 14일 본청 시청각실에서 유정기 교육감 권한대행이 참석한 가운데 교육기부단 발대식을 개최했다.
교육기부단은 전문성과 재능을 갖춘 인력이 학교를 찾아 다양한 교육 활동을 지원하는 조직으로, 올해는 개인 기부자 54명과 외국인 유학생 19명 등 총 73명으로 구성됐다.
특히 개인 기부자들은 축구와 풋살, 사물놀이, AI·로봇 탐구, 진로·직업 탐색, 환경·생태교육 등 다양한 분야에서 학생들의 학습과 성장을 지원할 예정이다.
또 전북대학교에 재학 중인 14개국 출신 유학생 19명이 참여해 자국 문화와 언어를 소개하는 글로벌 교육 프로그램도 운영된다.
위촉된 교육기부자들은 4월부터 유치원과 초·중·고, 대안학교 등을 방문해 교육과정과 연계한 프로그램을 지원한다.
전북교육청은 이번 발대식을 계기로 지역 인적 자원을 활용한 교육 협력 체계를 강화하고, 학생들에게 다양한 학습 기회를 제공할 계획이다.
유정기 권한대행은 "교육기부단은 지역사회와 학교를 잇는 중요한 역할을 한다"며 "교육기부 활성화를 통해 함께 성장하는 교육환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com