광주시, 2세 영유아까지 발달지원 확대

AI 핵심 요약beta
- 광주시가 14일 영유아 발달지연 조기 발견을 위해 컨설팅 지원사업을 확대했다.
- 대상을 3세에서 2세까지 넓히고 상담·치료 연계를 강화해 9000여 명 혜택을 준다.
- 다문화가정 통역 지원과 교육청 협력으로 상담비 최대 12회 제공한다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 영유아 발달지연을 조기에 발견하고 맞춤형 지원을 강화하기 위해 '영유아 발달컨설팅 지원사업'을 확대 추진한다고 14일 밝혔다.
지난해 3세 아동을 대상으로 했던 지원 대상을 올해는 2세까지 넓히고 상담·치료 연계를 강화해 조기 개입 효과를 높인다는 계획이다.
광주시는 지난해 어린이집 재원 3세 아동 1083명을 대상으로 시범사업을 실시해 이 중 112명은 1차 심화검사를 51명은 전문상담 또는 치료 연계를 지원받았다. 사업 참여자 의견조사에서는 지원 연령 확대, 다국어 서비스 제공, 상담치료 연계 강화 필요성이 제기됐다.
이에 따라 시는 올해 사업 대상을 2022~2023년생 2세까지 확대해 9000여 명이 혜택을 받도록 할 방침이다. 발달검사 시기를 앞당겨 성장 발달의 골든타임을 확보하고 조기 개입을 통한 효과성을 높인다는 것이다.
광주시는 5개 자치구 가족센터 및 외국인주민지원센터와 협력해 안내문을 5개 국어로 제작·배포하고, 심화검사 결과 설명 시 통역서비스를 지원한다. 이를 통해 다문화가정의 참여 접근성을 높인다는 계획이다.
또한 광주시교육청과 협력해 심화검사 결과 상담·치료가 필요한 영유아 50명에게 최대 12회 상담비를 지원, 가정의 경제적 부담 완화를 돕는다.
사업 수행은 광주시육아종합지원센터가 맡는다. 센터 내 전문요원을 배치하고 권역별 7개 전문상담센터와 협력해 종합적인 발달지원 체계를 갖춘다. 주요 내용은 ▲부모·보육교사가 참여하는 K-CDI 발달검사 ▲심화검사 및 상담치료 연계 ▲발달지연 영유아에 대한 맞춤형 지원 등이다.
광주시는 이와 함께 발달지연이 의심되는 아동의 부모를 위한 개별 상담을 확대하고, 보육교직원을 대상으로 발달검사 해석 교육과 학습공동체를 운영해 현장 대응 역량을 강화할 계획이다.
최경화 광주시 여성가족국장은 "영유아기는 평생 발달의 기초가 형성되는 중요한 시기"라며 "조기발견과 맞춤형 지원을 통해 모든 영유아가 건강하게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com