증평군, 제1회 추경 3037억 원 편성... '민생경제·미래성장' 총력

AI 핵심 요약beta
- 충북 증평군은 14일 2026년 제1회 추가경정예산안 3037억7000만원을 군의회에 제출했다.
- 기정예산 대비 123억4000만원 증가한 규모로 민생경제 회복과 교육문화 기반에 집중한다.
- 추경안은 22일 군의회 본회의 의결로 최종 확정될 예정이다.
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[증평=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 증평군은 2026년도 제1회 추가경정예산안을 총 3037억 7000만 원 규모로 편성해 군의회에 제출했다고 14일 밝혔다.
이는 기정예산 2914억 3000만 원보다 123억 4000만 원(4.23%) 증가한 액수다.
일반회계는 122억 원(4.51%) 늘어난 2828억 9000만 원, 특별회계는 1억 4000만 원(0.66%) 증가한 208억 8000만 원으로 구성됐다.
분야별 증액 상위는 문화 및 관광 22억 4000만 원, 환경 20억 7000만 원, 농림해양수산 16억 6000만 원, 국토 및 지역개발 15억 7000만 원, 교육 12억 4000만 원 순이다.
군은 이번 추경으로 민생경제 회복과 교육·문화 기반 확충, 생활 인프라 개선에 재정을 집중한다.
특히 교육발전특구 사업에 힘을 쏟아 교육발전특구 직접 프로그램 8억 900만 원, 충북RISE 대학 협력사업 4억 700만 원, 김득신문학관 인프라 확충 및 스터디카페 조성 7억 4300만 원을 투입한다.
지역경제 활성화를 위한 예산도 대거 반영됐다.
지역사랑상품권 발행 지원 5억 5000만 원, 소상공인 지원 및 공공근로사업 2억 9000만 원, 중소기업 육성자금 이차보전 1억 5000만 원 등이 포함됐다.
미래 산업 육성으로는 인삼 유통시설 지원 1억 4000만 원, 증평3일반산단 공공폐수처리시설 설치 1억 5000만 원을 편성했다.
주민 생활 안전 사업도 세심하게 챙겼다.
농어촌버스 운송사업 재정지원 2억 5000만 원, 휴양랜드 진입도로 정비 5억 4500만 원, 보강천 주민이용시설 개량 5억 원, 청소 및 종량제봉투 관리 13억 5000만 원 등이 배정됐다.
군 관계자는 "이번 예산 편성은 불요불급 지출을 최소화하고 군민 일상과 직결된 민생 안정 사업, 민선 6기 핵심 시책 가시화에 초점 맞췄다"고 말했다.
추경안은 22일 군의회 본회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.
baek3413@newspim.com