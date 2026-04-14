외국인 지역 방문, 50% 늘었다…"관광 대전환 가시화, 초광역권 조성"

AI 핵심 요약beta
- 문체부가 14일 2026년 1분기 지역관광 통계를 발표했다.
- 지방공항 입국 외래객 49.7% 급증하고 체류일 36.2% 늘었다.
- 내국인 지역여행 6.9% 증가하며 정부 정책 효과 입증됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지방공항 입국 외래객 49.7% 급증
지역여행 지출액 외국인 17.2%, ↑
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해 1분기 지역관광 지표가 전방위적으로 상승, 정부의 '관광 대전환' 정책이 현장에서 효과를 내기 시작했다.
문화체육관광부가 14일 발표한 2026년 1분기 지역관광 통계에 따르면, 지방공항을 통해 입국한 외래객은 85만 3905명으로 전년 동기 대비 49.7% 급증했다. 철도를 이용한 외국인 여행객도 46.4% 늘어난 약 169만 명을 기록했으며, 방한 외국인의 지역 방문율은 34.5%로 전년 대비 3.2%포인트(p) 올랐다.
단순 방문객 수만 늘어난 것이 아니다. 지역 체류 기간은 전년 대비 36.2% 증가한 528만 일을 기록했고, 지역 내 지출액도 7억 5천만 달러에서 8억 8천만 달러로 17.2% 성장했다. 외국인의 지역 내 카드 소비액 증가율은 26.8%에 달했다. 방문객이 지역에 더 오래 머물며 더 많이 쓰는 '질적 변화'가 동반된 셈이다.
내국인의 지역여행도 회복세가 뚜렷하다. 올해 1~2월 내국인 지역여행 횟수는 3931만 회로 전년 동기 대비 6.9% 늘었고, 지출액도 5조 4010억 원 규모로 3.0% 증가했다. 수도권 거주 국민의 지역 방문객 수는 같은 기간 6.81% 늘어난 1억 7690만 명을 기록했다.
이 같은 성과의 배경으로는 '반값 여행', '반값 휴가', '대국민여행캠페인' 등 정부·지자체의 집중 지원과 지역 중심의 해외 관광 마케팅이 꼽힌다. 특히 외국인이 소셜미디어(SNS)에서 지역관광을 언급한 비중은 27.2%로, 전년 동기(19.1%) 대비 8.1%포인트나 뛰어올랐다. 수도권이 아닌 지방이 세계 관광무대에서 새로운 목적지로 부상하고 있다는 신호다.
제도적 기반도 강화됐다. 지난 3월 31일 '국가관광전략회의'를 대통령 소속으로 격상하는 내용의 관광기본법 개정안이 국회 본회의를 통과했다. 이로써 지역관광을 국가 경제의 성장축으로 삼겠다는 정책 의지가 법제화됐다.
강정원 문체부 관광정책실장은 "그동안 수도권에 집중되었던 관광 흐름이 대한민국 전역으로 확산하는 긍정적인 변화가 지표로 증명되고 있다는 점이 매우 고무적이다"라며, "초광역 관광권 조성과 지역만의 독창적인 콘텐츠 확충에 박차를 가해 지역관광의 질적 대도약을 완성해 나가겠다"라고 강조했다.
fineview@newspim.com