'한강 생태 청신호' 왜가리 번식 확인...황조롱이·삵·수달도 살아

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 한강 생태 모니터링에서 왜가리 포란 확인했다.
- 수달·삵 활동과 잉어 산란 등 번식 환경 안정성을 입증했다.
- 생태공원 모니터링 결과 시민 체험 프로그램 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이진용 기자=서울 한복판 한강이 멸종위기종과 야생조류의 안식처로 자리잡아 가고 있다.
서울시는 최근 실시한 한강 생태 모니터링을 통해 알을 품은 왜가리를 비롯해 멸종위기 야생동물 수달, 삵의 활동까지 확인하며 생태계가 안정적인 서식 및 번식 환경으로 기능하고 있다고 14일 밝혔다. 이는 서울시의 지속적인 생태 관리를 통해 도심 하천 생태계가 안정적인 번식 환경으로 기능하고 있음을 보여준다.
최근 한강에서 4개체의 왜가리가 포란 중인 모습이 포착됐다. 이는 여의도샛강생태공원이 생물 서식의 안정성을 강조하는 공간으로 자리 잡고 있음을 나타낸다.
특히, 수질 개선과 서식지 보호 노력에 힘입어 어류와 수생생물의 서식 환경이 좋아졌고, 이는 왜가리와 같은 상위 포식자의 번식 활동으로 이어지고 있다.
한 시민이 공원에서 발견한 왜가리의 둥지에서 알을 품고 있는 모습을 보고 감탄을 나타냈다. 그는 "도심에서 이렇게 생생한 자연의 모습을 볼 수 있어 인상 깊었다"고 말했다.
추가로, 여의도샛강생태공원에서는 수온 상승에 따라 100여 개체의 잉어가 산란 활동을 보였다. 수컷 잉어가 암컷을 쫓아다니는 모습이 관찰되며, 안정적인 서식 환경 속에서 자연스러운 번식이 이루어지고 있음을 시사하고 있다.
고덕·암사생태공원에서는 37종의 조류와 삵, 수달의 흔적이 확인되는 등 다양한 생물이 활동 중이다. 이러한 생태적 변화는 계절에 따른 생물의 활발한 활동을 보여준다.
난지한강공원에서 수달의 활동이 발견됐으며, 저녁 시간대에 활발하게 움직이는 것으로 나타났다. 수달은 하천 생태계에서 중요한 역할을 하는 종으로, 안정적인 서식 환경을 나타내는 지표로 평가된다.
강서습지생태공원에서는 황조롱이와 함께 다양한 조류가 관찰되어 봄철 생태 변화를 나타내고 있다. 이러한 조류들은 안정적인 먹이사슬과 서식 환경 속에서 번식 활동을 활발히 진행하고 있다.
뚝섬·잠실 한강공원 자연학습장에서는 봄을 알리는 다양한 풀꽃과 나무꽃들이 피어났다. 이는 계절의 변화를 느낄 수 있는 환경으로 조성되고 있다.
서울시는 이번 모니터링 결과를 바탕으로 한강 생태공원의 생태적 가치를 시민들과 공유하고, 자연과의 공존을 위한 다양한 프로그램을 운영할 예정이다. 이 프로그램은 가족 참여를 중심으로, 시민들이 자연을 가까이에서 체험할 수 있도록 설계된다.
박진영 미래한강본부장은 "생태프로그램 운영관리 민간위탁단체와 협력해 지속적인 생태 모니터링을 추진해왔으며, 이를 통해 다양한 생물의 서식과 번식이 확인되는 성과를 거두고 있다"며 "앞으로도 모니터링 결과를 바탕으로 시민들이 체감할 수 있는 생태 체험 프로그램을 확대하겠다"고 밝혔다.
jycafe@newspim.com