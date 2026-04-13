[AI 사건 리포트] 교사에 흉기 휘두른 고교생 긴급체포

AI 핵심 요약beta
- 홍성 용봉산에서 여성 추정 백골 시신이 발견돼 경찰이 DNA 감식을 진행 중이다.
- 인천 부평나들목에서 역주행 차량이 정면 충돌해 1명이 숨지고 여러 명이 다쳤다.
- 제주·청주에서 하루 사이 가스 폭발 추정 사고가 발생해 11명이 다쳤다.
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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 4월 13일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.
홍성 용봉산서 여성 추정 백골 시신 발견
충남 홍성군 용봉산 인근 야산에서 여성으로 추정되는 백골 시신이 발견돼 경찰이 국과수에 DNA 감식을 의뢰해 신원을 확인하고 있습니다. 경찰은 인근에서 발견된 소지품과 실종자 신고 내역을 대조하며 범죄 연관성 여부를 조사하고 있습니다.
인천 부평나들목 또 역주행 사망 사고
인천 부평나들목에서 승용차 한 대가 역주행해 마주 오던 차량과 정면 충돌하는 사고가 발생해 1명이 숨지고 여러 명이 다치는 일이 벌어졌습니다. 경찰은 해당 진입로에서 유사 사고가 반복된 점을 고려해 구조적 문제와 운전자 과실 여부를 함께 조사하고 있습니다.
교사에 흉기 휘두른 고교생 긴급체포
충남 계룡시 한 고등학교 교장실에서 고3 남학생이 30대 남교사에게 흉기를 휘둘러 다치게 해 경찰이 현장에서 학생을 긴급체포했습니다. 경찰은 사건 전후 교사와의 관계, 면담 경위 등을 토대로 구체적인 범행 동기를 조사하고 있습니다.
'저금리 대환' 미끼 보이스피싱 수거책 2명 검거
"낮은 금리로 대출을 갈아탈 수 있다"며 피해자들에게 접근해 돈을 가로챈 보이스피싱 조직의 수거책 2명이 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 이들이 조직 상선으로부터 지시받은 계좌와 인출 내역을 추적해 추가 공범과 조직 총책을 추적하고 있습니다.
제주·청주서 잇단 가스 폭발 추정 사고
제주와 청주에서 하루 사이 가스 폭발로 추정되는 사고가 잇따라 발생해 상가 직원과 인근 주민 등 11명이 다쳤습니다. 경찰과 소방은 현장 감식 결과를 토대로 가스 누출 경위와 안전관리 위반 여부를 조사하고 있습니다.
담배꽁초 투기 후 검문 불응…테이저건 발사 논란
길가에 담배꽁초를 버렸다가 경찰의 신분 확인 요구를 받은 남성이 검문에 불응하고 도주를 시도하자, 경찰이 테이저건을 발사해 제압한 사건이 발생했습니다. 경찰은 정당한 공무 집행이었다는 입장이고, 정확한 당시 상황을 확인하기 위해 현장 CCTV와 목격자 진술을 확보하고 있습니다.
ace@newspim.com