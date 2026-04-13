경기도교육청 "난독증 학생 지원 '그린나래' 펼친다... 전문기관 협력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 13일 난독증 학생 지원을 위해 바우처 기관 담당자 대상 역량 강화 연수를 실시했다.
- 그린나래시스템을 활용해 난독증 학생의 진단과 치료 과정을 데이터로 관리하고 맞춤형 지원을 추진한다.
- 올해 바우처 기관을 대폭 확대해 지리적 제약 없이 난독증 진단과 치료 서비스를 제공할 계획이다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 난독증으로 학습에 어려움을 겪는 학생들을 위해 전문 바우처 기관과 손잡고 촘촘한 기초학력 지원 체계 구축에 나섰다.
경기도교육청은 13일 남부청사 대강당에서 바우처 기관 및 교육지원청 업무 담당자들을 대상으로 '난독증 학생 지원 역량 강화 연수'를 실시했다고 밝혔다.
이번 연수는 2019년 제정된 '난독증 학생 지원 조례'에 따라 운영 중인 바우처 사업의 실효성을 높이기 위해 마련됐다. 특히 학습 지원 내역을 누적 관리하는 '그린나래시스템' 활용 교육에 중점을 뒀다.
'그린나래시스템'은 난독증 학생의 진단과 치료 과정을 데이터로 관리해 학부모와 바우처 기관, 담당 공무원 간의 소통을 돕고 업무 편의성을 높여주는 핵심 도구다. 도교육청은 이번 연수를 통해 담당자들의 시스템 운영 능력을 고도화하고, 학생 개개인에게 최적화된 맞춤형 관리가 이뤄지도록 유도할 방침이다.
도교육청은 올해 기초학력 보장 사업의 일환으로 난독증 등 특수 요인을 가진 학생들에 대한 지원을 더욱 강화할 계획이다. 특히 2026년에는 선정 바우처 기관을 대폭 확대해 지리적·환경적 제약 없이 난독증 진단과 치료 서비스를 받을 수 있도록 지원 범위를 넓혀가고 있다.
현재 도교육청은 전문 기관과의 협력을 통해 난독증 의심 학생에 대한 정밀 진단부터 전문적인 학습·치료 서비스까지 바우처 방식으로 전폭 지원하고 있다.
도교육청은 이번 연수가 현장 담당자들의 난독증에 대한 이해도를 높이고 실무 대응 능력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
경기도교육청 관계자는 "난독증 학생 지원의 핵심은 정확한 진단과 적기 치료"라며 "앞으로도 전문 기관과의 유기적인 협력과 그린나래시스템의 효율적인 운영을 통해 기초학력 사각지대에 놓인 학생들을 끝까지 책임지는 교육 행정을 펼치겠다"고 강조했다.
beignn@newspim.com