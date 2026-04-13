이서영 경기도의원, 국힘 경선 반발 '무소속 출마' 배수진

AI 핵심 요약beta
- 이서영 경기도의원이 13일 국민의힘 경선 불투명성을 비판했다.
- 안철수 당협위원장 책임을 촉구하며 무소속 출마를 선언했다.
- 당내 공천 잡음으로 성남 지역 선거 구도가 복잡해졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[성남=뉴스핌] 김가현 기자 = 국민의힘 소속 이서영 경기도의원이 당내 경선 방식의 불투명성을 강하게 비판하며, 정당 공천이 아닌 '무소속 출마'라는 승부수를 던졌다.
이 의원은 13일 입장문을 통해 "정치는 결과만이 아니라 책임의 주체가 분명해야 한다"며 국민의힘 성남 분당갑 당협위원장인 안철수 의원을 정조준하고, 당의 독단적인 경선 운영 행태를 꼬집었다.
이 의원은 현재 진행 중인 경선 과정에 대해 깊은 회의감을 드러냈다. 그는 "경선을 전제로 어떠한 사전 변경 안내나 설명도 없이 일방적인 통보만 이뤄지는 현 상황에 큰 의구심을 느낀다"며 "현장에서 발생하는 문제들에 대해 당협위원장이 분명한 책임의 자세를 보여야 한다"고 주장했다.
특히 그는 안철수 당협위원장의 사진을 제시하며 "정당이 스스로 잘못된 관행을 바로잡지 않는다면, 기꺼이 혼자서라도 출마해 유권자의 심판을 받겠다"고 배수진을 쳤다.
눈에 띄는 대목은 이 의원의 출마 의지다. 이 의원은 향후 당의 경선 방식이 바로잡히더라도 무소속 출마를 강행하겠느냐는 질문에 "그렇다"고 답하며 강한 완주 의사를 내비쳤다.
그러면서도 이번 결정이 단순한 '탈당'과는 거리가 멀다는 점을 분명히 했다. 소속 정당에 대한 불만으로 당을 떠나는 것이 아니라, 무너진 정당 정치의 원칙과 책임을 바로 세우기 위한 '정치적 결단'이라는 논리다.
현역 도의원인 이 의원이 무소속 출마를 공식화함에 따라 성남 지역구의 선거 구도는 한층 복잡해질 전망이다. 국민의힘 입장에서는 현역 프리미엄을 가진 후보의 이탈로 표 분산이 불가피해졌으며 당내 공천 잡음이 수면 위로 떠오르는 부담을 안게 됐다.
이 의원은 "정당이 바로 서지 않으면 민주주의는 없다"며 "책임 있는 주체가 누구인지, 진정으로 지역민을 위한 정치가 무엇인지 현장에서 직접 증명해 보이겠다"고 강조했다.
beignn@newspim.com