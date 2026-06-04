대만관광청, 부산서 해양관광 홍보행사 개최

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 대만관광청은 지난 29일 부산 해운대 더베이101에서 해양 관광 테마 행사 'SEA YOU IN TAIWAN: 바다의 즐거움, 두 배로 즐기다'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 한국 관광객들에게 대만의 해양 관광지와 크루즈·요트 투어 등 수상 레저 관광 콘텐츠를 소개하기 위해 마련됐다.

행사장에서는 대만 왕복 항공권과 기념품을 제공하는 경품 이벤트와 체험형 프로그램이 운영됐다. 대만관광청 홍보대사인 규현도 참석해 자신의 대만 여행 경험을 소개하고 참가자들과 소통했다.

대만관광청은 화롄, 소류구, 펑후, 가오슝, 귀산도 등 대표 해양 관광지와 스킨스쿠버를 비롯한 해양 액티비티, 크루즈·요트 투어 관련 정보를 소개했다. 또한 타이난 인근 해역과 일월담 등 수변 관광지도 함께 안내했다.

대만관광청 관계자는 "한국 관광객들에게 수상 레저 관광을 포함한 대만의 다양한 해양 관광 자원을 소개하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 한국 시장을 대상으로 관광 콘텐츠와 프로모션을 확대할 계획"이라고 말했다.

[이미지=대만관광청] 부산 해운대 더베이101에서 열린 'SEA YOU IN TAIWAN'

whitss@newspim.com