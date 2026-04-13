부산교육청, 13~17일 '안전주간' 운영…안전의식 제고

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 13일부터 안전주간을 운영한다.
- 세월호 12주기 추모와 학교안전교육 7대 표준안을 실시한다.
- 김석준 교육감이 안전실천 문화를 정착시키겠다고 밝혔다.
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안전문화 정착 위한 프로그램 진행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 13일부터 17일까지 닷새간 안전한 교육환경 조성을 위해 '안전주간'으로 운영한다고 밝혔다.
'안전주간'은 각종 재난 및 사고 예방을 위한 안전교육을 강화하고.학교 현장의 안전관리 역량을 높이는 데 중점을 두고 추진한다.
시교육청은 안전주간과 함께 4·16 세월호 참사 12주기를 맞아 '기억은 남아있고 안전의 약속은 이어집니다.'를 주제로 추모의 의미를 되새기는 시간을 마련한다.
청사 입구 및 벽면 현수막, 전광판, 누리집 등을 통해 추모 메시지를 게시하고 전 직원은 오는 16일 오전 10시에 묵념을 실시할 예정이다. 각급학교·기관에서 자율적으로 참여할 수 있도록 안내했다.
안전주간 동안 각급 학교에서는 조회시간과 창의적 체험활동 시간 등을 활용해 재난안전, 생활안전, 교통안전 등 '학교안전교육 7대 표준안' 전반에 대한 계기교육을 자율적으로 실시한다.
김석준 교육감은 "안전은 아무리 강조해도 지나치지 않은 가장 기본적인 가치"라며 "학생과 교직원 모두가 일상속에서 안전을 실천하는 문화를 정착시키고 보다 안전한 학교 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com