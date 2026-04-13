전주시, 교부세 제도 개선 건의...광역수요 반영 재정확충 추진

AI 핵심 요약beta
- 윤동욱 전주시장 권한대행 부시장이 13일 행안부를 방문해 교부세 제도 개선을 건의했다.
- 전주시는 생활인구 반영 확대와 26건 165억 원 특별교부세를 요청했다.
- 광역 행정수요 반영으로 재정 기반을 강화하고 자체 노력도 병행한다.
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현안사업 165억 특별교부세 요청 및 재정 운용 효율화 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 광역 행정수요에 걸맞은 재정 확보를 위해 정부에 교부세 제도 개선을 공식 건의했다.
윤동욱 전주시장 권한대행 부시장은 13일 행정안전부를 방문해 자주재원 확충과 지역 현안 사업 추진을 위한 교부세 반영 확대를 요청했다고 밝혔다.
전주시는 전북특별자치도 중심도시로서 의료·교육·문화·복지 등 광역시급 수요를 담당하고 있으나 현행 교부세 산정 방식은 생활인구 반영이 제한돼 실제 행정 수요가 충분히 반영되지 못하고 있다는 입장이다.
이에 시는 생활인구와 유동인구 등 실질적인 행정 수요 지표와 '5극 3특' 국가균형발전 전략 거점도시로서의 특수성을 보통교부세 산정에 포함해 줄 것을 건의했다.
아울러 지역 현안 해결을 위한 특별교부세 지원도 요청했다. 대상 사업은 총 26건, 165억 원 규모로 시민 안전과 생활 편익과 직결된 사업들이다.
시는 향후 세입 관리와 세출 효율화를 통해 자체 노력도 인센티브를 확대하고, 보통교부세 확보를 위한 체계적 관리에도 나설 계획이다.
윤동욱 부시장은 "전주시는 국가균형발전 전략의 핵심 거점으로 광역 행정 수요를 실제로 부담하고 있다"며 "생활인구 반영과 특별교부세 확보를 통해 재정 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com