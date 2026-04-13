안민석 측, 유은혜에 반격 "웹자보 제작 안 해... 단일화 판 흔들지 마라"

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기도교육감 예비후보 측이 13일 유은혜 예비후보의 여론조사 왜곡 주장에 전면 반박했다.
- 유 후보의 웹자보 디자인 지적을 공통 폰트라며 부인하고 단일화 방해로 규정했다.
- 안 캠프는 유 후보 보수 지지와 흑색선전 인내를 강조하며 성실한 단일화 참여를 당부했다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보 측이 유은혜 예비후보의 '여론조사 왜곡' 주장 기자회견에 대해 "단일화에 찬물을 끼얹는 행위"라며 전면 반박에 나섰다.
안민석 예비후보 선거대책본부는 13일 공식 입장문을 통해 유 후보가 제기한 의혹을 조목조목 반박하며 오히려 유 후보 측의 공세를 '유불리에 따른 판 흔들기'로 규정했다.
안 후보 캠프는 유 후보가 '디자인과 폰트가 동일하다'며 제시한 웹자보에 대해 "제작한 사실이 전혀 없다"고 일축했다. 특히 디자인 유사성 지적에 대해서는 "유 후보가 언급한 폰트는 민주당 진영에서 누구나 사용하는 공통적인 폰트일 뿐"이라며 특정 캠프의 기획물이라는 주장을 정면으로 부인했다.
이어 "웹자보 하나로 기자회견을 열어 후보와 단일화 추진기구를 비난하는 것은 민주진보 진영의 결집에 온당치 않은 행위"라며 강한 유감을 표명했다.
안 후보 측은 유 후보가 보수층의 지지를 받고 있다는 점을 언급하며 역공을 펼쳤다. 안 캠프는 "유 후보가 네 명의 후보 중 보수층 지지를 가장 많이 받는 것은 사실이며 보수층 지지자를 여론조사에 포함하는 단일화 룰에 이의를 제기한 것도 사실"이라고 강조했다.
이는 유 후보가 여론조사 결과 발췌·가공을 문제 삼은 것에 대해 실제 여론의 흐름과 단일화 과정에서의 태도를 문제 삼아 맞대응한 것으로 풀이된다.
안 후보 측은 자신들도 흑색선전에 시달리고 있으나 인내하고 있다는 점을 내세웠다. 김동선 총괄집행위원장은 "안 후보에 대한 허위사실 유포가 저질러져도 고발하지 않고 인내하고 있다"며 "유 후보 측도 비난을 멈추고 성실하게 단일화 과정에 임해주기를 간곡히 당부한다"고 밝혔다.
양측의 입장이 평행선을 달리며 정면 충돌함에 따라, 향후 <경기교육 혁신연대>의 추가 조사 여부와 이에 따른 단일화 향방에 경기 교육계의 이목이 집중되고 있다.
beignn@newspim.com