틱톡, 전문 콘텐츠 크리에이터 발굴·육성…TV·영화 성장 프로그램 성료

AI 핵심 요약beta
- 틱톡이 11일 롯데월드타워에서 TV·영화 크리에이터 성장 프로그램 수료식을 진행했다.
- 참가자들이 고품질 콘텐츠를 제작하며 완성도와 독창성을 높였고, 우수 크리에이터에게 상금 100만 원을 수여했다.
- 틱톡은 크리에이터 육성과 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 올해 5000만 달러 이상을 투자한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 틱톡이 지난 11일 서울 송파구 롯데월드타워에서 'TV·영화 크리에이터 성장 프로그램' 수료식을 진행했다고 13일 밝혔다.
틱톡은 전문성을 갖춘 크리에이터를 발굴·육성해 고품질 콘텐츠 생태계를 강화하고, 한국 콘텐츠의 경쟁력을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.
이번 프로그램은 팔로워 규모와 관계없이 TV·영화 분야에 전문성을 지닌 크리에이터라면 누구나 참여할 수 있도록 진입장벽을 낮췄다. 기존 활동 중인 TV·영화 크리에이터부터 신진 창작자, 영화·영상 관련 학과 재학생까지 다양한 배경의 참가자들이 함께했다. 참가자들은 매달 1분 이상의 고품질 TV·영화 콘텐츠를 꾸준히 제작하며 완성도, 독창성, 시청자 참여도 등을 높였다.
틱톡은 프로그램 운영 기간 동안 교육 자료 제공, 콘텐츠 트렌드 및 산업 동향 공유, 월간 분석 및 1:1 피드백, 온·오프라인 워크숍 등 다양한 방법으로 참가자들의 창작 역량 강화를 지원했다.
이를 통해 단순한 참여를 넘어, 각 크리에이터가 자신만의 콘텐츠 스타일과 팬층을 구축할 수 있는 기반을 마련했다.
이번 수료식은 TV·영화 전문 크리에이터들이 참석해 프로그램을 성공적으로 이수한 크리에이터들의 성과를 축하하고, 그간의 성장 과정을 공유하는 자리로 마련됐다.
수료식에서는 프로그램 기간 동안 뛰어난 콘텐츠 역량을 보여준 우수 크리에이터들에 대한 시상과 함께 각각 상금 100만 원과 감사패를 수여했다.
우수 크리에이터로는 TV 프로그램과 영화를 넘나들며 생생한 리액션으로 공감을 이끌어내는 크리에이터 '또볼락', 일본 예능 프로그램과 애니메이션 전문 리뷰 크리에이터 '갸루타쿠', K드라마 열혈 팬으로 리뷰부터 스타일링 재현까지 폭넓은 콘텐츠를 선보이는 '드라밍'이 선정됐다.
다양한 국가와 장르의 TV·영화 콘텐츠를 다루는 크리에이터들이 고르게 선발된 점에서 TV·영화 카테고리의 콘텐츠 스펙트럼을 확장하는 계기가 될 것으로 기대된다.
정재훈 틱톡코리아 운영 총괄은 "이번 수료식은 한국의 TV·영화 크리에이터들이 틱톡이라는 무대에서 본격적으로 도약하는 출발점"이라고 말했다.
이어 "특히 우수한 한국의 콘텐츠가 전 세계적으로 사랑받고 있는 지금, 엔터테인먼트 분야 크리에이터들이 틱톡을 통해 한류의 확산을 더욱 가속화하며 숏폼 콘텐츠 생태계와 한류 생태계가 서로 성장을 촉진하는 선순환이 이루어지기를 기대한다"라고 덧붙였다.
틱톡은 최근 한국 콘텐츠 생태계 성장을 위해 올해 5000만 달러 이상을 투자하겠다고 발표한 바 있다. 이번 투자는 크리에이터 지원 확대와 전문 콘텐츠 파트너십 강화를 두 축으로 추진되며, 고품질 콘텐츠를 제작하는 창작자와 파트너의 성장을 함께 뒷받침해 국내 콘텐츠 생태계의 경쟁력을 높인다는 계획이다.
alice09@newspim.com