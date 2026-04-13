임실 옥정호 벚꽃축제 성황…역대 최대 3만8000여 명 방문

AI 핵심 요약beta
- 전북 임실군이 11일부터 12일까지 옥정호에서 열린 벚꽃축제에 3만8000명을 유치했다.
- 지난해보다 3000명 증가한 것으로 출렁다리 개통 이후 최대 방문객을 기록했다.
- 축제장 먹거리 부스와 붕어섬 생태공원 입장 수입 등으로 지역 경제 활성화에 기여했다.
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[임실=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실군 옥정호 벚꽃축제가 만개한 벚꽃과 함께 역대 최대 방문객을 기록하며 흥행에 성공했다.
임실군은 지난 11일부터 12일까지 이틀간 옥정호 출렁다리 일원에서 열린 '2026 임실옥정호 벚꽃축제'에 전국 각지에서 약 3만8000명이 방문했다고 13일 밝혔다.
이는 지난해 3만5000여 명보다 약 3000명 증가한 수치로, 9% 이상 늘어난 동시에 출렁다리 개통 이후 가장 많은 방문객 기록이다.
유료 관광객도 크게 늘었다. 옥정호 출렁다리를 건너 붕어섬 생태공원을 찾은 입장객은 첫날 5700여 명, 둘째 날 7400여 명 등 총 1만3000여 명에 달했으며, 입장 수입은 약 4000만 원에 육박했다.
축제장 내 먹거리 부스와 푸드트럭 매출도 호조를 보였다. 치즈볼과 젤라또 등 인기 메뉴가 완판 행진을 이어갔고, 임실N치즈와 유제품 판매 부스 역시 큰 호응을 얻으며 지역 농가 소득 증대에 기여했다. 인근 한우 특화거리 음식점도 방문객 증가로 활기를 띠었다.
이번 축제는 벚꽃 만개 시기에 맞춘 일정 조정이 흥행 요인으로 꼽힌다. 여기에 방송·언론·SNS를 활용한 사전 홍보와 현장 홍보가 더해지며 전국적인 방문을 이끌어냈다는 평가다.
공연과 체험 프로그램도 관광객 만족도를 높였다. 첫날에는 퓨전국악과 재즈밴드, K-POP 공연이 펼쳐졌고, 개막 공연에는 '미스터트롯3' 우승자 김용빈을 비롯한 인기 가수들이 무대에 올라 분위기를 달궜다. 둘째 날에는 '옥정호 벚꽃 가요제'가 열려 지역 참가자들의 공연이 이어졌다.
플리마켓과 체험존에서는 벚꽃 향수 만들기 등 다양한 프로그램이 운영됐으며, 의상 대여와 포토존 체험도 가족 단위 방문객에게 호응을 얻었다.
특히 반려견 동반 '펫투어'에는 73마리 반려견과 136명의 가족이 참여해 반려동물 친화 관광도시로서의 가능성도 확인했다.
심민 군수는 "이번 축제는 천만 관광 임실 시대를 여는 계기가 됐다"며 "앞으로 예정된 임실N펫스타와 임실N장미축제에서도 차별화된 콘텐츠로 관광객 유치에 나서겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com